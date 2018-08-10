綠營嗆藍來再多太陽都沒差

前總統馬英九（中）陪同國民黨台南市長參選人高思博（右）造勢，馬調侃蔡英文是數字總統。（鄭雅文攝）

友善列印
中國時報
／台南報導
民進黨台南市長參選人黃偉哲（右）發表鐵馬道政見，對於藍營大咖輔選高思博，他對自己的選情仍相當樂觀。（莊曜聰攝）

國、民兩黨台南市長參選人9日行程滿檔，前總統馬英九陪同國民黨台南市長參選人高思博造勢，一整天走訪傳統市場、寺廟並與地方人士座談，還與高思博在新營濟安宮前擊鼓誓師；民進黨台南市長參選人黃偉哲在佳里區暢談政見之餘，對藍營要角下鄉輔選則酸說「馬前總統的體力很好，參選人如果跟個1、2站就喊累，反而會漏氣。」

馬諷蔡英文 是數字總統

馬英九前晚陪高思博到武聖夜市拜票，昨在大新營區連趕10個行程，馬英九批民進黨執政後各地反映生意差，讓他深感歉疚，過去蔡英文老批評他愛用數字，看來現在他們志趣相投，並調侃蔡英文是「數字總統」。

高思博說，現在台南市老人缺健保、小孩缺幼托、青年缺頭路、市府缺稅金，要推翻暴政從台南開始。

民進黨參選人黃偉哲昨在佳里區公布鐵馬道政見，對於藍營要角輔選，黃偉哲表示，大咖來炒熱選情很正常，南台灣的天氣好，太陽很大，國民黨就算再來幾個太陽都沒差，包括馬英九、朱立倫、吳敦義，甚至侯友宜、韓國瑜都要來炒熱選情，但在野黨參選人也要本身夠力，不然焦點被拉走，連配角都沒得當。

黃偉哲酸高 焦點被搶走

他也說，馬前總統的體力很好，參選人如果跟個1、2站就喊累，反而會漏氣。

黃偉哲表示，國民黨3、5天行腳行程跟之前的long stay差別很大，恐怕只是曇花一現，民進黨黨內造勢將會一波接一波，他對選情依舊有把握。

(中國時報)

和美街長宿舍 4000萬修復啟動 議會學姊王文怡 接棒披戰袍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。