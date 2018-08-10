綠營嗆藍來再多太陽都沒差

2018年08月10日 04:10 中國時報 鄭雅文 、 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長參選人黃偉哲（右）發表鐵馬道政見，對於藍營大咖輔選高思博，他對自己的選情仍相當樂觀。（莊曜聰攝）

國、民兩黨台南市長參選人9日行程滿檔，前總統馬英九陪同國民黨台南市長參選人高思博造勢，一整天走訪傳統市場、寺廟並與地方人士座談，還與高思博在新營濟安宮前擊鼓誓師；民進黨台南市長參選人黃偉哲在佳里區暢談政見之餘，對藍營要角下鄉輔選則酸說「馬前總統的體力很好，參選人如果跟個1、2站就喊累，反而會漏氣。」

馬諷蔡英文 是數字總統

馬英九前晚陪高思博到武聖夜市拜票，昨在大新營區連趕10個行程，馬英九批民進黨執政後各地反映生意差，讓他深感歉疚，過去蔡英文老批評他愛用數字，看來現在他們志趣相投，並調侃蔡英文是「數字總統」。

高思博說，現在台南市老人缺健保、小孩缺幼托、青年缺頭路、市府缺稅金，要推翻暴政從台南開始。

民進黨參選人黃偉哲昨在佳里區公布鐵馬道政見，對於藍營要角輔選，黃偉哲表示，大咖來炒熱選情很正常，南台灣的天氣好，太陽很大，國民黨就算再來幾個太陽都沒差，包括馬英九、朱立倫、吳敦義，甚至侯友宜、韓國瑜都要來炒熱選情，但在野黨參選人也要本身夠力，不然焦點被拉走，連配角都沒得當。

黃偉哲酸高 焦點被搶走

他也說，馬前總統的體力很好，參選人如果跟個1、2站就喊累，反而會漏氣。

黃偉哲表示，國民黨3、5天行腳行程跟之前的long stay差別很大，恐怕只是曇花一現，民進黨黨內造勢將會一波接一波，他對選情依舊有把握。

(中國時報)