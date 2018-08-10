議會學姊王文怡 接棒披戰袍

2018年08月10日 01:33 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

學姊風興起！台東縣議員第一選區參選人王文怡是現任縣議員王飛龍千金，外表清秀的她，也在縣議會服務近10年，堪稱是「議會學姊」，這次接棒老爸的問政經驗披掛上陣，她說，自己是政治新人就像張白紙，因此以「沒有顏色最美」為競選主軸，雖然少了政黨資源，但也較沒包袱。

政治新人 沒有顏色最美

女人40一枝花，長相清秀的「六年級生」王文怡，看不出來已經是兩個大孩子的媽，有人說她長得像藝人邱淑貞。

王文怡的父親王飛龍曾任3屆縣議員，她說，現在服務模式都走向電腦化、講求效率，與過去的傳統方式大不同，加上她在議會服務近10年，對於人民的陳情案、議事規則等均已嫻熟，老爸也上了年紀，心疼老爸打選戰太辛苦，因此決定接棒老爸的問政經驗，為民喉舌。

王文怡與父親都是無黨籍，這次以政治素人之姿參選，主打「看見女性新力量，沒有顏色最美」，她說，未加入政黨雖然較沒資源，但是相對也比較沒包袱，新人就像一張白紙，可以多方面學習，吸收新的事物。

22搶10 一選區競爭激烈

台東縣議員第一選區是台東市首善之區，應選10席，目前浮出檯面有意參選者已經有22人，有老將也有新秀，還有婦女保障名額，競爭最為激烈，堪稱是台東縣議員選戰一級戰區；王文怡說，身為人母，如果順利當選，會把問政的重心放在教育及孩童的議題。

(中國時報)