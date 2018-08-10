致理科大學生 世界電腦賽摘冠

致理科技大學林佳怡（左二）、翁昱慈（左三），在世界盃電腦技能競賽中獲得佳績，校長尚世昌（左一）與指導老師羅啟峰（右二）、蕭勝華（右一）功不可沒。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

致理科技大學積極培育學生各項職能，鼓勵同學參與各項競賽，行銷與流通管理系學生林佳怡7月赴美參加微軟子公司舉辦的「2018MOS／ACA世界盃大賽」，擊敗各國高手，奪下「Word 2013 Expert」組冠軍，林佳怡非常感謝學校的栽培，並期許自己未來在職場能發揮所長。

由微軟子公司Certiport主辦的電腦技能競賽，被稱為資訊界的奧運會，參賽資格必須經過國內分區、全國競賽，在取得全國第一名的成績後，才能到美國參加總決賽，與全世界70多個國家，共150餘名選手角逐世界冠軍。

致理科技大學今年有林佳怡、翁昱慈2位同學，在國內分別取得「Word 2013 Expert」組及「PowerPoint 2013」組的全國第一，7月赴美參加總決賽，林佳怡以優異表現技壓各國好手，榮獲世界冠軍，翁昱慈亦名列前十。

林佳怡表示，感謝系主任羅啟峰和蕭勝華老師的指導，鼓勵她積極參與國內外各項競賽，從中磨練軟體各種功能的運用，才能有今日的好成績，未來會更努力精進自己，在職場上發揮所長。

翁昱慈則說，從這次世界級的競賽中得知，各地的好手真的很多，顯現自己的努力還不夠；同時也體認到，未來進入職場，將不再有老師會每天督促著自己學習，所以要好好利用在校的時間，多多加強自身的能力。

校長尚世昌表示，致理科大的畢業生在職能及態度最受企業主肯定，獲選遠見雜誌上市櫃公司最愛大學生北部私立科大第1名，並榮獲人力銀行評比「2016、2017雇主最滿意調查」私立科技校院全國第1名。

主任羅啟峰強調，致理透過安排課程、取得證照及參加競賽等方式，協助學生提升能力、肯定自己，為投入職場做好準備。

(中國時報)

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