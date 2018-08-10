擲筊清水泥 搶救百年老榕樹

2018年08月10日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮中和里海口土地公廟，一旁有百年老榕樹，綠蔭下是居民乘涼、閒話家常的好地方，更被電視劇「親戚不計較」選定為拍攝場景，然因地面鋪蓋水泥後老榕逐漸枯萎。民間社團與地方人士擲筊經土地公同意，9日動工開始清除水泥鋪面和枯枝，以恢復生機。

有苗栗縣海岸環境發展協會、社區大學及護樹團體加入，後龍中和里長陳明哲說，社區居民老化無力處理，還好有這麼多有心人士關心與協助，日前「搏杯」經土地公同意，安排於9日動工展開護樹行動。

前中和國小校長張茂富表示，早期的孩子活潑好動，常攀爬在樹上，有時不小心跌落地上，起身後好像若無其事繼續玩耍，讓人對土地公庇佑鄉里神跡嘖嘖稱讚，他認為這些鄉土風情和文化資產應代代傳承。社大主祕戴文祥發現老樹下有許多故事，若未及時恢復生機殊為可惜。

海岸環境發展協會理事長洪維鋒與護樹不遺餘力的老樹爸爸彭鈺明表示，這株1、200年老榕樹因水泥覆蓋2、30年，嚴重危及生長，但加上3根人工支柱並撬開水泥鋪面後，樹根可吸收到水分和空氣，恢復榮景可期，未來可列入受保護老樹之列，更成為良好典範。

動工展開護樹後，預定中旬完成剪枝及加裝支柱，月底前清除水泥鋪面，另成立志工隊認養清理土地公周邊環境，希望盡快看到老榕樹恢復盎然生機。

(中國時報)