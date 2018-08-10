歐巴桑抗議文山焚化爐超齡

歐巴桑聯盟於市府舉辦「毒你千遍不厭倦抗議記者會」，表達不滿訴求！（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

歐巴桑聯盟市議員參選人童葦翎等人9日於市府前舉行記者會，針對已使用23年的文山焚化爐，抨擊已超過使用年限，市府何時停爐？未來垃圾如何處理？台中市環保局說，焚化廠並無所謂20年使用年限，只要將老舊設備更新或提升效能，焚化爐整體操作年限可達40至45年。

歐巴桑聯盟市議員參選人童葦翎、何語蓉、李婉如、楊欣怡、魏佩瑩、薛安琪等人指出，文山焚化爐已使用23年，達和環保公司委託操作時間將於今年10月6日到期；從2007年至今長達11年的健康風險評估，文山、春安國小相較東區成功國小偏高。

童葦翎表示，目前焚化爐排放標準相當寬鬆，燒越多毒害越大。市府專案報告顯示3座焚化廠平均轉運率高達91％，遠高於全台焚化廠平均值84.5％，無視焚化爐燃燒排放產生的汙染及爐渣廢棄物，不管人民的健康權益。

環保局環設大隊長黃士峰說，在該局嚴密監督下，委託操作已21年的文山焚化廠，運轉率始終維持90％以上，遠優於全國焚化爐平均值85％，所有排放物均符合國家法規。

黃士峰強調，未來委託操作期滿後，依中央規定，利用歲修期間進行整體改善，預計增設汙染防治設備及改善發電效率，每年約可減少氮氧化物排放量95噸，及增加發電量約2470萬度，地方回饋金每年可增加約1600萬元。

(中國時報)

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