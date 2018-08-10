新濠建設誠信售屋 真心不二價

2018年08月10日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

淡江大學中文系教授張炳煌特地揮毫寫下「誠信 真心不二價」七個大字作為見證。（吳岳修攝）

大台北寸土寸金，灸手可熱的重劃區成為建商兵家必爭之地，新店央北、板橋江翠北側重劃區房價動輒5、60萬起跳，新濠建設集團成功整合新北市具指標性的二重疏洪道左岸重劃區2千坪建地，推出花園景觀水岸住宅「新濠漾」，更讓業界跌破眼鏡的是，新濠漾在律師見證下，推出低於市場行情的「真心不二價」售屋價格，要以薄利多銷回饋想找好屋的無殼蝸牛族。

新濠建設董事長蔡家福表示，新濠漾基地位處新北市三重二重疏洪道左岸重劃區，作為大都會水岸公園重劃區指標首發宅，特地邀請曾榮獲第十五屆中華民國傑出建築師獎的金以容建築團隊，打造出最具代表性的現代住宅，在環境機能、建築設計、公設管理及心願價格的15項優勢做法，都讓建築界人士驚豔。

蔡家福指出，新濠漾位處捷運新蘆線及機場線雙捷運旁，佇立大台北都會公園水岸第一排，擁有最佳的視野景觀，周遭有家樂福及IKEA等四大購物商城，購物方便，2032坪大基地及1557坪森林公園，享受等同16倍大安森林公園的無敵私人綠地，國家黃金級綠建築及日本住友抗震系統，專業物業公司頂級飯店服務，社區內還配設有20多項全齡化的豐富公設，更讓居家品質達到頂級。

新濠建設董事長蔡家福好友、淡江大學中文系教授張炳煌，特地揮毫寫下「誠信 真心不二價」七個大字，現場致贈給蔡家福，見證他公開承諾的售屋價格，現場也由日正法律事務所律師劉錦隆公證「真心不二價」的諾言，劉錦隆允諾如新濠建設在銷售期間違反不二價的承諾，他將代表消費者追究建商法律責任。

(中國時報)