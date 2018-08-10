二重疏洪道 開發潛力股

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中國時報
／新北報導

二重疏洪道周遭曾因洪水平原限建、禁建，一片荒煙漫草，但市府配合都市開發需要解除管制，並以市地重畫辦理開發後，此地搖身一變成為未來都市開發潛力股，不僅擁有充足公共設施與美麗水岸景觀，加上新蘆線、機捷二條捷運路線，環河快速道路、東西向快速道路的二快優勢，發展潛力不容小覷。

新北市大型開發案如火如荼進行，引發重劃區房市熱潮，包括板橋江翠北側、三重二重疏洪道兩側重劃區，近來推案量暴增，其中面積約71公頃，周遭還有數百公頃綠帶的大台北都會公園兩側為界的二重疏洪道重劃區，堪稱耀眼新星。

位於左岸的五谷王段，近捷運先嗇宮站；右岸三重段則有捷運三重站，屬機場捷運線及新莊線交會的雙捷站，住商混和型態，商業消費機能完善。加上二重疏洪道開發區位於北市及新莊中樞地帶，擁有銜接新北門戶與都市中心重要機能，到北市不到20分鐘，且鄰近的三重重陽橋市地重劃區早已是成熟區域，再加上西側新莊副都心，扮演承先啟後、串連開發區連貫性及整體性的角色。

另外市府在重劃區結合二重疏洪道「疏洪生態廊道」、「疏洪生態保育區」，規畫成結合綠帶與藍帶之大型開放空間，是大台北地區唯一有水岸、捷運站的重劃區，景觀與交通機能都便捷。

(中國時報)

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