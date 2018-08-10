南門市場中繼站 像擠沙丁魚

南門市場老舊且配合捷運萬大線興建將拆除重建，預計3年內完成讓攤販重新搬回來營業。 （林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

配合南門市場改建，北市府選在華光社區特二區新建中繼市場，市長柯文哲昨（9日）出席開工動土典禮允諾，中繼市場明年8月完工，整體改建工程一定會在3年內完成。南門市場自治會長王銓國質疑，攤位數雖維持約260攤，但面積縮水約605坪，屆時中繼站恐怕像擠沙丁魚，甚至部分攤販設施塞不進中繼站。

柯P保證 3年完工

啟用超過35年的南門市場，因被鑑定為海砂屋，加上配合捷運萬大線興建，北市府決定拆除重建，因應改建需求，市府向國有財產署租借杭州南路、愛國東路口土地，規畫興建2層樓、樓地板面積6518平方公尺中繼市場。

柯文哲出席開工動土致詞表示，南門市場原有的生鮮賣場、南北雜貨熟食點心、服飾、美食廣場等，也都會在中繼市場延續。此外，整體改建工程採取最有利標而非價格標，工期是評分項目之一，所以他保證工期只會短於3年，讓攤商盡早搬回原址。

攤數不變 減0.3坪

對於市府聲稱攤位數維持原有數量，但王銓國說，攤位數雖沒變但整體面積縮水約605坪，原每攤平均2.5坪，現在僅剩2.2坪，空間變擁擠，不少攤販擔心部分設施搬不進中繼站，希望市府能先把計畫留給東門市場改建中繼站空間先行撥用，待南門市場改建後再推動東門市場改建。且市場處從8月1日起調漲南門市場租金約5％，現都準備搬進中繼市場，這時候調漲租金不合理，認為進駐中繼站租金能打75折。

市場處表示，為滿足南門市場攤販團進團出需求，攤位面積縮水是不得已的辦法，後續空間設計會再與南門市場自治會討論；至於東門市場改建是否要同時進行目前還在討論，因該地僅租借5年，無法完成一處市場改建再進行另一處。但因應改建搬遷中繼市場需求，正在研擬租金優惠相關辦法，確認後會對外公告。

(中國時報)

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