防治登革熱 北市地毯式孳清

2018年08月10日 01:34 中國時報 張立勳 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

防堵登革熱疫情擴大，北市環保局以「快打圍堵」方式，集中人力、機具投入案例區域，地毯式噴藥消毒及清理孳生源，截至8日止針對內湖、文山2案例，動員1605人次清除1097個廢容器、噴藥面積13萬1500平方公尺、清理3萬5363公斤垃圾，並開立23件改善勸導單。

8月15日再噴消

環保局水質病媒管制科簡任技正楊維修說，雙北往來頻繁，新北市出現本土性登革熱案例後，北市即擴大環境巡查及孳生源清除範圍，尤針對全市菜園、登山口、空地空屋、防火巷等重點區域加強執行，徹底清除孳生源。

他指出，7月31日北市文山區出現第1例本土性登革熱疑似案例，接獲通報後即調派人力機具，完成地毯式噴消及孳清工作，後續已依照登革熱防治SOP，於8月9日完成第二次噴消孳清作業，持續嚴密監控疫情。

至於內湖案例，楊維修說，環保局8月3日接獲通報後，雖尚未確診，當天仍立刻啟動防治，8月8日國家蚊媒傳染病防治研究中心進行檢查，調查結果無發現有病媒孳生容器，8月15日進行第二次噴消孳清作業。

宜縣展開防疫作戰

北台灣面臨登革熱疫情失控危機，其中1名病患在發病前1天曾到宜蘭遊玩，宜蘭縣政府擔心發生病媒蚊叮咬患者後造成疫情擴散，9日上午由代理縣長陳金德親自帶隊展開防疫作戰，會同縣環保局、衛生局及公所清潔隊員，針對新北患者曾經到過的這家休閒農場全區進行噴藥滅蚊。

(中國時報)