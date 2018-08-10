公權力介入協商 化解罷工

2018年08月10日 04:10 中國時報 陳瑞珠

繼2016年桃園職業工會華航空服員無預警宣布罷工事件後，近日桃園機師職業工會也宣布華航、長榮機師取得合法罷工權。社會上普遍擔心罷工會引起航班大亂，旅客權益受損，尤其若選在中秋假期罷工，恐怕民怨更深。

公共航空事業可以罷工嗎？職業工會可以罷工嗎？目前在實務與法規的解釋上，學者專家各有見解，因此還存在著爭議。例如，發動罷工的主體是「職業工會」而不是「企業工會」，則可能發生「甲公司員工決定了乙公司是否罷工」的奇怪現象。因為職業工會成員來自不同企業的勞工，這可能導致職業工會發動罷工時，形成甲可以去代表同業中的乙、丙、丁公司罷工的畸形現象。至於未參與該職業工會所發動罷工的企業勞工，權益則可能被忽略。

勞工罷工若依法有據自無不可。而資方對於勞工的訴求，第一時間展現誠意協商恐怕才是化解危機的良方。若勞資協商破裂，但罷工的結果涉及國家公共安全、影響社會秩序、大眾乘客權益時，則政府應出面協調，盡量促使勞資雙方達成協議，以降低整體社會付出的代價。若真無法避免罷工，也需盡早協調航空業採取因應措施。

航空公司的罷工事件如何處理可以參考國際案例。1999年美國航空公司飛行員工會發動罷工，持續約10天，導致超過6600次航班被取消，60萬名乘客受到不便。聯邦法官認為罷工不合法，處該工會組織高額罰款4600萬美元，超過該工會組織的淨資產3000萬美元，飛行員最後都回去上班了，罷工終告平息。

當時美國聯邦法院判決的理由包括：公共航空事業不可以罷工、工會發動罷工的舉措不合法，以及影響公共安全及乘客權益甚鉅。

另一個案例發生在雷根總統任內，1981年美國機場管制台近13000位管制員工罷工，約7000架班次被迫取消。雷根總統發表談話解僱了11345名違反命令罷工的管制員，聯邦法官對該工會組織處以罰款；同時政府調來3000位管理階層，加上2000位未參加罷工的管制員，並從軍方調動900名管制員來應付危機。因為美國法律規定，罷工時工會或雇主應給予對方80天預告期，同時總統有權力針對有可能危害國家安全的罷工介入處理。這讓美國政府介入處理航空業罷工時有更大的空間。

美國有關罷工的法律規定比較清楚，相較之下，國內對於會影響國家安全、飛航秩序、乘客權益的罷工權，法令仍有待進一步補強。一旦發生類似美國的罷工情況，勞、資、政是三輸局面，應趁早未雨綢繆。勞資雙方加上公權力的介入，用最大的誠意協商是現在迫切的課題。

（作者為勞務管理公司總經理）

(中國時報)