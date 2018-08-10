2018年08月10日 04:10 中國時報 何懷碩

柯文哲忽然爆紅，似乎2020年總統的龍椅離他的尊臀不遠了。他心中樂不可支，可以看出來。不過他可能不知道報紙頭條「台灣最大尾」這個榮銜怎會輕易掉到他頭上；他也未必了解這個現象深層的根源是什麼？只覺得手氣特順；他一向自認聰明過人，所以也自認當然。

台灣仿效西方兩黨政治，近30年經過本土政客加油加醬，調成「台式民主」。各路政客已熟門熟路，竟然一夕變調，能不驚恐？一個素人柯P，才做了3年台北市長，還未連任，竟有一大群柯粉要他選總統；民調也竟把「今上」及兩黨「儲君」通通打趴在地。如何理解「柯大尾」崛起的祕辛及它所顯示時代衰變的真相？

如果略知藝術從現代、後現代及當代藝術以來異化的軌跡，便不難探測西方政治蛻變為民粹政治的必然命運。川普已是範例。

世人都愛印象派莫內與梵谷的畫。那可說是西方藝術大破壞前夜最後的光采。進入20世紀後，因為大戰的失望、抑鬱與頹廢，西方現代主義思潮由歐洲開始。二戰後美國的崛起與獨霸全球的野心，更把現代主義推向極端化。美國以抽象畫掀起反傳統的全球美國品牌，透過擴張、威迫、利誘，奪取了世界性藝術領導地位。

現在你去「當代藝術館」一看，瞠目結舌，不曉得是什麼，只能自認無知。新潮藝術成為主流以後，藝術質變，價值空虛，規範毀棄……如果不能稱為藝術「死亡」，也已「異化」。

台式民主，已毫無民主法治的真實內涵，只剩下民粹式選舉。柯文哲為什麼會成大尾？他入政壇，可說是適才適性，因為其時正是規範毀棄，價值顛倒，無厘頭、幼稚化、粗俗化的時候。藍綠惡鬥死傷枕藉的政壇，因為他沒有信仰，便滑如泥鰍。柯最初自認是墨綠，後來又說兩岸一家親及床頭吵床尾和，可見他綠、藍、紅通吃。

他由葉克膜專家入政壇，由笨拙、狂妄的素人，很快掌握了台式政客的伎倆──心口不必一致，凡事變換說法，要面不改色；要善於製造噱頭與話術，以淺白、率直、粗魯可引庶民尤其年輕人喊爽，喊酷；以媚俗、討好大眾喜愛的技巧，扮豬吃老虎。可憐丁守中與姚文智還在賣力表達政見。柯P卻輕鬆表演親民，盡日賣萌耍酷，占盡媒體優勢。

台灣從一黨獨大轉入兩黨制衡，本是極可喜的發展。但政客不是陰險或貪婪，就是懦弱或狡詐。加上人才急速凋零，選舉法制不善，機巧與詐術翻新大有餘地。一個急救醫生，放棄救生而嚮往權勢，由民粹而當上市長。試問他憑什麼能主持市政，管理大巨蛋、交通、商務、民生、教育等工程？這種台式民主，豈不正是低級、錯亂、民生塗炭的必然？其價值何在？

許多專家、政客、名嘴看待柯文哲現象，多持肯定態度，斷言「柯文哲時代」已然降臨，甚至已經為他選上總統的作為開始籌謀，如此言論，台灣還敢以民主模範生自許，其「愛台灣」不亦太超過乎？

（作者為國立台灣師範大學退休教授）

(中國時報)