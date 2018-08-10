2018年08月10日 04:10 中國時報 莊立平

兩岸關係近1個月來爭端迭起，特別是東京奧運正名公投行動，先前已引起國際奧會和中共當局忌憚，雖提出警訊，但民進黨相關首長紋風不動，甚至曲意縱容，終於遭致懲處，使得兩岸關係再遭重創。

猶記近1個月前，前國民黨主席連戰在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面時，提出「求一中原則之同，存一中涵義之異」為兩岸共信互諒的基本綱領，期望兩岸政府在此基礎上「為人民謀幸福」，促進「交流合作互利」，而以「促進民權民生，振興中華民族」為奮鬥目標。這4點意見不僅切合當前紓解兩岸緊張之所需，更道盡了民進黨當局激化兩岸衝突、破壞兩岸和平基石的根本緣由。

兩岸關係的癥結在於「一個中國」的確認與詮釋，誠如連戰所說，兩岸的法律及體制都實施一個中國架構，「所以兩岸關係不是國與國關係，不應該存在台獨的空間」，兩岸可以先透過求同存異的「九二共識」鞏固政治互信，在此過程中，台灣民眾的尊嚴與權益更應獲得提升，以彰顯振興中華的宏偉格局與意義。

由於蔡英文政府極力抗拒任何有一中涵義的原則，進而片面改變現狀，致使兩岸官方關係走上對撞的不歸路。事實上，中國大陸基於主權與領土完整的堅定原則，絕無可能放棄基本立場來遷就蔡政府的兩個主權國家之間交往的法理定位。既無一中原則支撐，兩岸關係乃無可避免地衝突不斷，並陷入螺旋狀惡性循環的苦海中。

因雙方的實力與可運用的資源差距過大，因此關係惡化後的對壘中，台灣所受到的傷害遠大於對岸。即使是連戰所期望的兩岸之間「交流合作互利」以及「為人民謀幸福」，也都失去推動的主導力量，甚至變成由大陸政府片面直接施力，嘉惠台灣人民。蔡政府罔顧民瘼，甚至愚蠢地為了反制大陸當局而不斷錯把自己人民當作懲罰對象。更可憂復可悲的是，在中共當局嚴厲對治或懲制蔡政府分裂兩岸與結盟外力之際，蔡政府愈益變本加厲從裡到外向台獨之路邁進。

如何扭轉持續惡化的走勢，讓兩岸關係重回正軌，避免繼續衝突與對撞？其實，連戰提示的4點意見已經指引4個正途。具體而言，越早回到在互信互諒的「九二共識」的一中各表原則，越是立基於為人民謀福祉的初衷上，越是以具體行動促進兩岸交流合作互利，就越能使兩岸關係成為人民福祉之所繫，而不是禍患之源頭。

連戰不僅提示了兩岸關係化干戈為玉帛的良方，他個人濃郁深切的民族情懷，更深受台灣有識之士及大陸官方與人民的認可信賴，未來勢將成為兩岸在關鍵時刻溝通、協商與謀和的珍貴資產。因此，我們寄望執政當局與朝野各方認真琢磨連戰所提的4點意見，同時深刻理解連戰過往對扭轉兩岸關係所起的關鍵作用，寄望他未來可以扮演救援角色，發揮締造和平的關鍵作用。

（作者為大師鏈傳媒總裁）

(中國時報)