2018年08月10日 04:10 中國時報 主筆室

號稱「雲林人22年好朋友」的國道日統客運，數日前貼出「求售、結束營業」公告，引起地方的震撼與遺憾。交通部公路總局則表示正在研議是否給予補助，並協助轉型。暫且不論交通部後續的處理，但此案確實該讓蔡政府了解真正的地方需求，並重新審視前瞻計畫中的多項軌道建設。

已經營22年、以雲林為主要營運地區的日統客運，日前在斗六總站貼出求售公告，日統董事長林義風表示，受大環境、法規影響經營困難，特別是雲林有高鐵之後乘客大減，青壯年客層明顯流失，加上當地老化嚴重，載客中約3成5是老人乘客，全年只剩下乘客60萬，出售大樓是為彌補資金缺口，未來可能縮編、結束營業，但尚未定案。

日統面對的景況，幾乎就是都會區之外，全台各地的寫照：工商活動力不足、人口外流、全區公共運輸少而不方便；而對公共運輸客運而言，大部分時候都是長程客運的獲利比地區短程高，早年多以長程補貼短程。但在高鐵通車後，以國道路線為主的客運公司幾乎都受到程度不等的衝擊，因而必須重新定位與調整路線。這次日統碰上經營問題，主要就是原有經營的4條國道路線，受2015年底高鐵雲林站通車衝擊，既減少了乘客數，又流失較常使用長程的青壯乘客。

對日統客運可能結束營業，交通部及地方政府都表示要研究如何維持國道運輸或給予補貼、協助轉型等。以個案而言，基於維護與滿足地方交通需求的考量，官方確實可適當介入，不論是以補貼或給予較佳的路權、轉型等方式，協助業者找出生機、維持經營，都可以評估後採行。但也要提醒，政府的介入需考量公平與市場原則，特別是所謂的補貼，容易扭曲市場、影響競爭，甚至尾大不掉，應格外審慎。

從日統案例，我們看到一個更重要、必須優先解決的問題：政府制定的無謂甚至錯誤法規造成的傷害。根據林義風的說法，日統是被法規「綁死」的。日統想做雲林區域交通網絡，國道歸國道、平面歸平面，改變加創新就能吸引客源，但法規綁死運輸業，包括購車法規、工時限制、車輛安審中心外行領導內行。他並舉例說：5年前歐美就使用6期環保大客車，2年前他想買，但國內法規只准買5期，6期要等到明年才能買。如果情況真是如此，政府更該盡速研究法規鬆綁，給企業活路。

日統的案例也讓人想起前瞻計畫，中央編列4年4200億的前瞻預算中，有一半是各地方的軌道建設計畫，這些軌道建設從基隆輕軌到新竹環線輕軌、桃園捷運與鐵路地下化，到台中捷運與彰化延伸線、台南鐵路地下化與捷運、高雄捷運黃線與輕軌等。當時外界就已批評不少計畫缺乏詳實的評估，原本的人口與運量不足以支撐軌道建設的營運。

遺憾的是當時林全內閣強渡關山，讓預算通過，但對當時的交通部長賀陳旦提出的軌道建設「容易生不容易養」的說法，一直未能讓外界釋疑「如何養」。因為實際上，全台灣公共運輸市占率只有18%，以台北市超過4成最高，基隆也接近4成，居第3高的新北則降到只有3成3左右；其他地方特別是中南部就更低了。至於使用公共運輸的族群，則以學生與老人居多。

由這些數據及日統的案例來看，就可明瞭對中南部而言，能夠深入各地方的地區性客運還是最重要，學生、老人未必能騎車、開車趴趴走；而因為原本的公共運輸量不高，也不足以支撐一條軌道建設。但對政府而言，卻可以花小錢建構地區客運滿足民眾需求，軌道建設對這些地區民眾而言是天邊的彩霞，可望不可及，即使可及也養不起。因此，交通部對如何滿足地方民眾的交通需求，應該捨棄花大錢蓋大建設的作法，多考慮仿效前朝以小錢建構地方公共運輸系統的作法。

再次提醒蔡政府，日統吹熄燈號受經濟大情勢不好拖累才是主因。「到鄉下去看看，年輕人都不見了，只剩老弱婦孺。」人口外流嚴重，青年不願回鄉，工作不好找薪資又低。政府應謙虛面對真相，而不是整天用些「一半真實」的數據強說台灣經濟好。

(中國時報)