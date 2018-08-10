外交部失格

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中國時報
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也許是邦交國太少了，外交部閒著沒事幹，在官方推特上推文，指「台灣喔熊」對「遠房表親」維尼熊遭中國大陸電檢單位查禁很失望難過，還說「凡熊在台灣皆生而平等」。CNN解讀認為是台灣政府藉此嘲笑北京當局，意圖凸顯自身在言論自由的優勢。值此兩岸關係陷入低潮緊繃狀態，外交部是嫌陸委會太軟弱，還是真的太閒了撈過界？

前不久陸委會主委陳明通到美國演講，提出「1949年國民政府播遷來台，開啟兩岸分治狀態並持續至今」的說法，顛覆民進黨的台獨史觀，對大陸釋出善意。沒多久，外交部長吳釗燮接受CNN專訪，被問及美國軍售台灣是否會使台海情勢更加緊張？吳釗燮說，「正好相反，因為若無美國持續的軍事支持，台灣將更容易遭到北京當局武力占領。」陸委會真的是碰到豬隊友了。

蔡政府現在的兩岸外交政策是「親美、友日、反中」，外交部站在第一線發揮得最徹底。日前，日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫針對國民黨提案核食公投一事指出，核災食品在台灣不應政治化操作，他對核食公投深表失望，也提醒台灣，持續管制核食品對台日關係將造成傷害。台日關係協會秘書長張淑玲立即附和說，核食問題不應淪為政治議題。沼田幹夫對駐在國的內政指手畫腳本已失去外交官的格調，張淑玲卻應聲附和，外交失格莫此為甚。

外交部是國家的門面，過去一向是行事最周密、發言最謹慎的單位，如今淪落到動輒替美、日擦脂抹粉，不時傳出失格言論。外交工作千頭萬緒，面對我邦交國雪崩危機，日夜籌謀唯恐不及，還有空學網紅上推特搞KUSO。外交部是急慌了還是悶呆了？

(中國時報)

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