2018年08月10日 04:10 中國時報 王銘義

中美貿易攻防戰方興未艾，世界兩大經濟體之間的戰略較量，牽動大國博弈、中美金融地位等極端複雜因素。大陸國家主席習近平的「新時代」，碰上美國總統川普的「美國再次偉大」，有關「韜光養晦」還能不能作為中國應對外交挑戰的戰略思想，近來在北京知識界引起諸多關注。

鄧小平對外交政策提出「韜光養晦，有所作為」等理念，究竟只是作為特定歷史環境條件下的權宜之計，或作為長期指導的戰略思想，自中國崛起以來，始終有不同的爭論。近日，中共政治局對當前經濟情勢做出「穩中有變」的判斷，這項戰略思想再次面臨嚴肅檢驗。

其實，從多年來堅守「穩中求進」，以至當前的「穩中有變」，關鍵轉折就是中美貿易的外部環境出現新挑戰。面對川普祭出一波又一波加徵關稅等綿密攻勢，大陸的回應態度基本保持被動應對、對等報復等原則，避免擴大事端，更避免中美外部矛盾被轉化為內部矛盾。

大陸應對美國貿易挑戰的策略，並非全面開戰或搞到魚死網破，尋求談判解決的溝通管道並未中斷，協商處理貿易紛爭的妥協方案也沒有放棄，但在攘外過程更不忘安內，包括慎防黨政決策高層出現政策分歧、宣傳部門嚴密管控涉外輿情，避免激化內部矛盾與社會情緒。

今年是新時代的開局之年，貿易戰牽動的經貿動向、人民幣貶值等敏感議題，對習核心的執政團隊都是空前的挑戰，因此，當央行的貨幣政策與財政部的財稅政策出現分歧，黨政官媒迷漫浮誇文風，甚至高唱對美貿易戰奉陪到底，北京高層的警惕與出手管控，自可想見。

綜觀北京應對中美貿易戰的初期策略，並非完全體現鄧小平所說的「韜光養晦」，但基本展現了冷靜觀察、沉著應對、有所作為等守勢立場。不過，在當前處理中美關係面臨重大矛盾與挑戰之際，北京對涉台工作的應對，應該靈活體現鄧小平有關對台工作的戰略思維。

據台大前哲學系教授陳鼓應近日回憶，1985年5月他在北京見到鄧小平。鄧在談到開展對台工作時就說，「台灣問題的解決，只靠台灣當局（指蔣經國），是靠不住的。各界人士要在解決台灣問題方面出力，老實說也包括台獨，對台獨要做工作，做不成，是另外一回事。」

當年陪同會見鄧小平的大陸全國台聯會長林麗韞，1982年底就曾在舊金山機場與台獨教父彭明敏「巧遇」；甚至透過管道邀請郭雨新訪問北京，啟程前夕，駐美大使柴澤民還為其餞行，釣魚台國賓館虛位以待，最後因海外獨派強力阻擾，郭雨新的北京之行並未實現。

在國共兩黨針鋒相對，老死不相往來的冷戰年代，中共極力對海外台胞，甚至獨派人士開展工作，都懂得台灣問題的解決，不能只寄希望於台灣當局，更要寄希望於海內外的台灣人民，這種靈活務實的決策風格，正是鄧小平、鄧穎超等老一輩領導人對台工作的戰略思維。

中美開啟貿易戰，台灣問題原非爭議焦點，但在川普動員各種圍堵手段之後，台灣問題勢必將成為中美較量的另類工具。在兩岸缺乏官方溝通管道，北京堅持不與獨派政府建立協商機制的情況下，只會讓蔡英文政府加速向美方傾斜，並直接為川普打「台灣牌」創造更多制約效應，這將不利於兩岸關係的長遠發展。

(中國時報)