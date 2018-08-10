反思鄧小平對台思維

友善列印
中國時報

中美貿易攻防戰方興未艾，世界兩大經濟體之間的戰略較量，牽動大國博弈、中美金融地位等極端複雜因素。大陸國家主席習近平的「新時代」，碰上美國總統川普的「美國再次偉大」，有關「韜光養晦」還能不能作為中國應對外交挑戰的戰略思想，近來在北京知識界引起諸多關注。

鄧小平對外交政策提出「韜光養晦，有所作為」等理念，究竟只是作為特定歷史環境條件下的權宜之計，或作為長期指導的戰略思想，自中國崛起以來，始終有不同的爭論。近日，中共政治局對當前經濟情勢做出「穩中有變」的判斷，這項戰略思想再次面臨嚴肅檢驗。

其實，從多年來堅守「穩中求進」，以至當前的「穩中有變」，關鍵轉折就是中美貿易的外部環境出現新挑戰。面對川普祭出一波又一波加徵關稅等綿密攻勢，大陸的回應態度基本保持被動應對、對等報復等原則，避免擴大事端，更避免中美外部矛盾被轉化為內部矛盾。

大陸應對美國貿易挑戰的策略，並非全面開戰或搞到魚死網破，尋求談判解決的溝通管道並未中斷，協商處理貿易紛爭的妥協方案也沒有放棄，但在攘外過程更不忘安內，包括慎防黨政決策高層出現政策分歧、宣傳部門嚴密管控涉外輿情，避免激化內部矛盾與社會情緒。

今年是新時代的開局之年，貿易戰牽動的經貿動向、人民幣貶值等敏感議題，對習核心的執政團隊都是空前的挑戰，因此，當央行的貨幣政策與財政部的財稅政策出現分歧，黨政官媒迷漫浮誇文風，甚至高唱對美貿易戰奉陪到底，北京高層的警惕與出手管控，自可想見。

綜觀北京應對中美貿易戰的初期策略，並非完全體現鄧小平所說的「韜光養晦」，但基本展現了冷靜觀察、沉著應對、有所作為等守勢立場。不過，在當前處理中美關係面臨重大矛盾與挑戰之際，北京對涉台工作的應對，應該靈活體現鄧小平有關對台工作的戰略思維。

據台大前哲學系教授陳鼓應近日回憶，1985年5月他在北京見到鄧小平。鄧在談到開展對台工作時就說，「台灣問題的解決，只靠台灣當局（指蔣經國），是靠不住的。各界人士要在解決台灣問題方面出力，老實說也包括台獨，對台獨要做工作，做不成，是另外一回事。」

當年陪同會見鄧小平的大陸全國台聯會長林麗韞，1982年底就曾在舊金山機場與台獨教父彭明敏「巧遇」；甚至透過管道邀請郭雨新訪問北京，啟程前夕，駐美大使柴澤民還為其餞行，釣魚台國賓館虛位以待，最後因海外獨派強力阻擾，郭雨新的北京之行並未實現。

在國共兩黨針鋒相對，老死不相往來的冷戰年代，中共極力對海外台胞，甚至獨派人士開展工作，都懂得台灣問題的解決，不能只寄希望於台灣當局，更要寄希望於海內外的台灣人民，這種靈活務實的決策風格，正是鄧小平、鄧穎超等老一輩領導人對台工作的戰略思維。

中美開啟貿易戰，台灣問題原非爭議焦點，但在川普動員各種圍堵手段之後，台灣問題勢必將成為中美較量的另類工具。在兩岸缺乏官方溝通管道，北京堅持不與獨派政府建立協商機制的情況下，只會讓蔡英文政府加速向美方傾斜，並直接為川普打「台灣牌」創造更多制約效應，這將不利於兩岸關係的長遠發展。

(中國時報)

外交部失格 拆穿民進黨的數字遊戲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。