拆穿民進黨的數字遊戲

2018年08月10日 04:10 中國時報 羅智強

為了選舉民進黨開始玩弄數字遊戲，賴清德說「平均薪資4.8萬元」，蔡英文說「經濟成長率破3%贏南韓」，還喜滋滋地問反對者「你是不是數學不好」？

拆穿民進黨的話術並不困難，賴清德說的平均薪資4.8萬元，是「名目薪資」，並沒有考慮到物價上漲的因素。當我們改以減去物價上漲的「實質薪資」作指標後，發現今年的實質薪資成長率只有0.87%，而去年則是0.95%。

當然，民進黨可能說，那還是有正成長！問題是其他國家成長更多，南韓光是2017年實質薪資就成長了4.39%；薪資遠高於台灣的日本，今年6月的實質薪資成長率是2.8%，請問民進黨不到1%的年成長率，好意思往自己臉上貼金嗎？

GDP成長率也是如此，蔡英文說近幾季的成長率贏南韓，卻沒有說相對於2016年相同期間，台灣到目前為止的經濟總成長率是5.6%，而南韓卻是5.7%，香港9.3%，新加坡6.8%，民進黨讓台灣變成四小龍墊底。事實上，台灣近年經濟數字的好轉，是建立在全球景氣復甦，但即便如此，台灣依舊是落後於其他經濟體，尤其是新加坡、南韓和香港。

而且，別忘了兩年前蔡英文還批評馬英九：「只想從成千上萬的數字中，找出對他有利的數字」、「只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府。」而現在，蔡英文連想當「數字總統」都沒辦法，原因很明顯，就是民進黨觀光業蕭條、夜市倒閉，其他國家在勵精圖治，民進黨卻是以「前瞻計畫」來綁樁分配資源，政府招標還要調查廠商的政治背景，這種政權，有可能把經濟搞好嗎？

這還只是短痛，真正的長痛是，民進黨為了讓自己人掌控資源，寧願讓台大校務停擺，陪葬台灣的高等教育；為了持續燃燒意識形態的對立成為選戰的助力，不惜與大陸烽火衝撞，完全不考慮兩岸之間量體的懸殊，要綁架全台灣人民成為與石頭對碰的雞蛋；為了要確保執政的無競爭態勢，採行兩手策略，一面以黨產會、促轉會全面瓦解對手政黨，一面繁立巧門，讓像台杉一樣的公司，可以不受節制地把國家資源轉為私人資源。凡此種種，無一不是把台灣推入不復深淵的拙劣之舉。

「拒投民進黨，台大有校長，兩岸有和平，年輕人有希望」，民間呼籲用選票制裁民進黨的呼聲愈來愈高，蔡英文有想過這是為什麼嗎？蔡英文真的認為人民那麼天真？真的認為人民之怒，幾個扭曲的數字就能輕易澆熄？ （作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)