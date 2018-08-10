黨產會違法霸凌救國團

2018年08月10日 04:10 中國時報 吳輝治

黨產會宣布救國團為國民黨的附隨組織，令人感到非常訝異。歸結理由多因蔣中正與蔣經國而起；尤其時任國民黨主席的蔣中正，肯定救國團成果豐碩，而邀請主任蔣經國專案報告，如今卻被認為不當行為。那麼，只要過去國民黨中常會邀請的單位，今日都可能成為附隨組織。

民進黨也常邀請政府各部會從政黨員出席黨內會議，若是如此就可推定，這是對責任政治的錯誤認知。更何況，黨產會已遭到行政法院以裁定方式，隱喻黨產會可能是一個法律地位違憲的政府機關，故需暫停訴訟，聲請大法官對於《黨產條例》做出釋憲。當行政所依據之法律出現極大瑕疵時，理應暫停實施，以保障人民權益為最高行政原則。

我國《行政程序法》第5條規範「行政行為之內容應明確」，黨產會只提幾點調查理由即將救國團全部資產凍結，究竟哪幾筆費用來自國民黨？哪幾筆費用是不當對價？費用是否達到控制或不當對價，黨產會的調查報告說不清楚，行政行為根本不明確，卻將全部財產禁止處分，違反行政程序極為明顯。

其次，依《行政程序法》第6條「行政行為非有正當理由，不得為差別待遇。」黨產會以救國團團徽內有「黨徽」推定附屬關係；然而蔣經國並非以黨徽作為團徽，他特別加入3條紅色橫條，叮嚀青年須以「建立三民主義新中國為畢生職志」。加上黨產會不得有「差別待遇」，既然當年救國團隸屬國防部，則來自國民黨黃埔軍校的軍隊就是使用「黨徽」為軍徽，是否也應處理？

政府更應該確保行政行為符合「比例原則」，依據《行政程序法》第7條「應選擇對人民權益損害最少者，且採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」黨產會引用「毒蘋果理論」，認為救國團所有資產起源不當而要收歸國有。但救國團成立第一桶金是蔣經國先生私人金錢，後來也是爭取政府經費、付出勞力辦理活動而累積。

《行政程序法》第8條「行政行為應保護人民正當合理之信賴。」除了政府補助的代轉代撥經費，救國團從未有一毛錢來自國民黨，也從未有一張幹部派令出自國民黨。黨產會竟又引用蔣經國演講「救國團就是執行黨的政策」為證而推定。救國團是政府部門，以「執政黨」的政策為依歸，有何奇怪！

尤其，曾經舉辦兩次「聽證會」，已有10多位歷史、法政學者作證，救國團不符《黨產條例》要件，無法依據《行政程序法》第65條「終結聽證」；黨產會也公開宣布依據《行政程序法》第66條規定，將再召開「第三次聽證會」。如今卻自打嘴巴，倉促之間遑稱「證據相當齊全」，事實不過是拼湊片段且偏頗的歷史資料而已。（作者為中華人權協會中台灣論壇主筆）

(中國時報)