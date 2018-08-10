2018年08月10日 04:10 中國時報 邱祖胤

綠光劇團新作《再會吧，北投》剛結束台北首演，如果不是這部戲的提醒，許多人可能早就忘了那個特殊年代的特殊氛圍。透過動聽歌曲的串連與底層人物為各自人生打拚的故事，我們看到前人的心路與自己可能的未來。

故事描述冷戰時代，曾在風塵中打滾的女子愛嬌，媳婦熬成婆開始經營自己的事業，原以為可以擁抱幸福人生，卻必須在複雜的政商關係中周旋，甚至面臨養女被迫走自己老路的天人交戰。

這樣的故事，對四、五年級生並不陌生。北投因溫泉鄉而聞名，美軍駐台時期曾是美國大兵的最愛；經濟起飛的年代，許多重大生意都要在這裡談。溫柔多情的侍應生，風情獨具的那卡西，為這裡平添特殊色彩。直到1979年政府推動廢娼，北投才除去風化區的汙名。

畢竟戰後台灣依舊貧困，為了討生活，年輕人離鄉背井到城市打拚，若能找到一份正當工作，大部分人任勞任怨，辛勤一生。然而有些人受環境逼迫，如家中食指浩繁，或背負龐大債務，便得從事他人不願從事的工作，甚至出賣靈肉。

在那個特殊的年代，包括北投在內的不少地方，就有許多苦命女賣身養家的奮鬥故事，以及性工作者從良的斑斑血淚，他們或者「挖自己的心肝給別人做藥」，或者到老都還在為別人著想，卻從未為自己活過一天。

「北投」的故事，說的是經濟起飛年代的故事，在那個年代，許多「庸碌一生」的長輩，用勞力及血汗拚搏，甚至出賣尊嚴及靈肉，以換來一家子甚至好幾代的溫飽。正如同台灣曾以「蝴蝶王國」享譽全球，背後代表的意義，卻是無數美麗蝴蝶的身體製成標本及加工品的犧牲。

其實若去掉「北投」這個地名，我們在劇中可以看到市井小民的卑微心願與善良初心；若再去掉溫泉區、風化區這些引人遐思的符號，我們看到的是各行各業胼手胝足、做好份內事的堅持。

這些堅守崗位的勞工，誰家沒有一本難念的經？誰的背後沒有曲折的故事？但為了一口氣，眾人為了可能的幸福及未來，勞心勞力，沒半句怨言。這樣的沉默付出，比起政客花俏的詞令，比起野心家煽惑的口號，更令人動容。也是這樣實在的付出，為台灣撐起強大的底氣，度過一次又一次的驚濤駭浪。

在陳明章滄桑的歌聲中，我們跟著唱起悲傷卻帶著希望的曲調，跟著劇中人物哭哭笑笑，尋找家人或自己的身影，擦乾眼淚後，回家睡一覺，醒來又是一尾活龍。這便是這齣戲的魅力，彷彿說出無數無名小卒的心聲，告訴人們，你或可忘掉那個回不去的北投，卻不可忘掉那個再苦都要活下去的知足年代與拚搏精神。

(中國時報)