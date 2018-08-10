台北藝術節 來中山堂快樂開趴

2018年08月10日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

擁有82年歷史的中山堂，是台北西區一大地標，見證台灣從日據時代到光復後的歷史變化，曾兼具政治與社會功能，現在則是電影節、各類表演的重要場地。今年台北藝術節為老建築注入新活力，在中山堂各角落，舉辦多檔節目，打破藝術和觀眾間的界線，要以藝術和民眾同樂。

佔領各角落 發揮創意

昨（9）日開幕記者會現場，台北市文化局長鍾永豐表示：「中山堂具有歷史性、公共性和社會性，期望透過這次的節目規畫，能有更多的社會參與和動力，和民眾共享。」

主辦單位北藝中心總監王孟超表示，要以藝術佔領中山堂，「不管是迴廊、走道、表演廳、咖啡館等，來自國內外的藝術家們，都會依場地發揮創意，帶來有趣的展演。」

今年台北藝術節以「Assembly，為了_____在一起」為策展概念，來自新加坡的策展人鄧富權表示，中間的空格，留給民眾填空，「我把詮釋權交給參與的觀眾，期望能打開藝術的框架，和社會密集對話，有很多節目都會讓素人、社會弱勢團體參與創作，打開更多自由對話的空間。」

和民眾對話 開放空間

鄧富權說，來台居住1年多，他被中山堂的歷史風貌，以及特殊的文化氣氛吸引，才決定以此為表演基地，「『Assembly』的意思是聚會，我希望觀眾們來中山堂開一場愉快的藝術派對，我規畫了『藝術前進中山堂』、『共享吧Think Bar』、『國際共製』3個系列，透過專題講座、工作坊、講演、節目等不同層面，和民眾對話。」

其中具實驗性質的「共享吧Think Bar」，則是為各國藝術家、評論家和製作人，搭建對話平台，探討當代藝術和社會之間的關聯。鄧富權表示，期望這樣的討論，能帶給人思考和觸發，並為現代藝術累積新的創造火花。

台北藝術節總計有30檔節目，總計有124場活動展演，包括有《夢想發聲》、《噪集》、《放跑馬拉松》、《島嶼酒吧》、《但是又何Night》、《釘孤枝雜耍擂台》等節目，詳情可上官網查詢，活動至10月21日止。

(中國時報)