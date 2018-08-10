爆肚二人組搞笑 古典樂好親民

2018年08月10日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

音樂中的幽默（Humor in Music）是許多表演者的追求，那是音樂技巧和令人驚豔的喜劇時機加起來的精明組合。為了拉近古典樂與人們的距離，下周訪台的義大利小提琴家布萊德‧拉普與鋼琴家艾爾多‧堅提列奇合組「爆肚二人組」，用幽默詼諧的形式表現音樂家調皮、疲累或是脫線的一面，希望逗樂迷一樂。

「爆肚二人組」從2002年開始合作，開始嘗試在音樂裡加入新的想法，讓古典音樂展現嚴肅之外的面貌。2004年一次與義大利男高音安德列‧波伽利（Andrea Bocelli）的同台演出，爆肚二人組在國際嶄露頭角。2009年二人組獲頒「音樂喜劇競賽一等獎」，隔年受邀在「薩爾斯堡音樂節」開幕式上演出，近年演出足跡遍及美國、義大利、瑞士、法國、墨西哥、西班牙，累積超過一千場以上的演出。

小提琴家布萊德出生美國，祖父是交響樂團的小提琴團員。受祖父的影響，布萊德從小便立志成為小提琴家，後來他搬到了義大利，在佛羅倫斯街頭賣藝。鋼琴家艾爾多‧堅提列奇則生性活潑，喜歡冒險，很小就被送進教會學校接受嚴格的音樂訓練，但他天生反骨，寧願踢足球也不要練琴，後來他瘋狂地愛上了杜蘭杜蘭樂團（Duran Duran）的搖滾風格，開始用自己的方式彈奏鋼琴，直到遇到小提琴家布萊德，組成了爆肚二人組。

音樂會中，爆肚二人組挑戰美國前衛作曲家約翰凱吉，兩人演出作曲家原有的音樂風格，但演到最後，鋼琴家艾爾多竟然開始打瞌睡，然後舞台上睡著；又或者是演出布拉姆斯《第五號匈牙利舞曲》時，現場突然響起手機鈴聲，爆肚二人組數度停下來找是哪位觀眾忘記關手機，結果居然是台上的艾爾多手機忘了關，除了帶給現場觀眾趣味效果之外，也藉此嘲諷音樂會觀眾甚至音樂家忘了關手機對音樂會帶來的困擾。

(中國時報)