換你當頭家 模擬人民議會現場

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中國時報
／台北報導

新生代創作團體在台北藝術節大膽發聲，昨（9）日記者會現場，明日和合製作所在中山堂光復廳率先演出作品《山高流水之空中》片段，讓觀眾當家，模擬人民議會現場，表決「大麻合法化」、「關懷愛滋病患權益」、「手天使」等多項社會議題。

主創者之一黃鼎云表示，《山高流水之空中》是運用中山堂特殊的歷史特性作發揮，「這裡在日治時期是公會所，我們運用這樣子的氣氛，號召群眾『暫時』接管中山堂，廣邀社會大眾、意見領袖參與提案和演出。」

黃鼎云表示，這次的表演具有實驗特性，不僅讓素人演員擔任主演，此外也有NGO社會組織代表、政黨議員參選人代表加入，「我們期望能更貼近真實的表決狀態，而不是演員演出來的模樣，現場觀眾也是審議委員的一份子，共同討論提案事項，而這些提案的內容，有些來自事先跟觀眾募集而來的題目。」

演出現場，只見擔任主審的演員，化身成指揮，指揮台下把誓詞念得如同合唱曲般的群眾，緊接著便轉身，開始擲杯，向那無形、至高無上的權力提問，這個提案能否通過？現場也可見舞台裝置融合諸多宗教元素，如：搶孤、蓮花座等，黃鼎云表示，這代表世界大同、人人平等、有權發聲之意。

黃鼎云表示，作品名稱《山高流水之空中》是取自「高山流水」尋覓知音的典故，「我們一起在這裡提案、審議，廣邀大眾說出真正的意見，透過藝術表演，落實民主精神。」《山高流水之空中》即日起至19日，在台北中山堂光復廳演出。

(中國時報)

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