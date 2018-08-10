拆解楊德昌電影 鄧兆旻建紀念碑

鄧兆旻的《一個紀念碑，紀念釐清的（不）可能性》。（耿畫廊提供）

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中國時報
／台北報導

作為90後出生，被戲稱為「教改白老鼠」的一代，策展人馮馨與同輩人經常被視為「沒有歷史感的一代」，而她以所策展的《歷史變體》來回應這樣的觀感。她指出，唯有意識到歷史書寫當下都是由具主觀意識的主筆者所為，認知到歷史是如何「生產」的，這一代人才更有能動性去重構自己的史觀。

坦言90年代人自國小便接受「一綱多本」又是「九年一貫」課程的先鋒，同輩人在求學過程中，同一事件卻會因學習的階段而有不同的解讀，馮馨指出自己與同輩人一直面臨「時代共感」的課題，《歷史變體》透過台灣藝術家鄧兆旻、饒加恩、劉致宏及長駐台灣的外國藝術家區秀詒、澎葉生的作品，開啟對歷史書寫、自身定位的討論空間。

鄧兆旻的《一個紀念碑，紀念釐清的（不）可能性》，拆解楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》，把45個分鏡拆解開，馮馨表示：「這讓觀眾可以照著電影走，也可以跳著看，是否仍陷入主角不得不殺人的電影預設。」從新聞發展成電影，再成為鄧兆旻的紀念碑裝置，馮馨指出，看似給了歷史事件總結與定位，但展場刻意設計成紀念碑開箱未定位的狀態，強化歷史在主觀書寫下看似有定位，其實未定去留。

澎葉生以2009年於台北盆地採集的聲音編輯出《台北2030》則是提供了對未來的想像，藝術家在台灣長住超過10年，當時他以田野錄音想像未來的台北可能聽見的聲音，一部分是友善自然，一部分則是破壞嘈雜。馮馨指出，這樣的作品或許也能讓人思考：若起始點不同，認同的差異也能十分巨大。

(中國時報)

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