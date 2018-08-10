盧秀燕命盧秀芳 脫了再照

2018年08月10日 01:34 中國時報 蕭雅玲 報導

盧秀芳與曹景行一起主持中天《雙城記》，日前邀請國民黨台中市長參選人盧秀燕上節目，姊妹2人平時一個忙於服務選民、一個忙於新聞工作，這回難得同框，盧秀芳看到姊姊一踏進攝影棚，立刻遞上水杯，讓盧秀燕忍不住說：「我大概是這個節目最大牌的來賓，主持人還親自伺候茶水！」姊妹倆一搭一唱鬥起嘴來，讓錄影現場笑聲連連。

在盧秀芳眼裡姊姊是個「完人」，「洗衣、煮飯什麼都會做，小時候姊姊還會趁著媽媽睡著後，爬起來洗馬桶、刷地板，媽媽早上起床總想說怎麼這麼乾淨，但其實是家裡有個小精靈！」

金援妹妹5年

盧秀芳自爆，大學畢業之後當上主播，還持續拿了姊姊5年的零用錢，「當時她也是記者，每個月給我5000元的零用錢，帶我去買衣服、化妝品、弄頭髮，我跟她出去吃飯從來沒有付過錢，所以我一直很喜歡跟她出門。」

錄影結束後姊妹倆合影，168公分的盧秀芳穿上高跟鞋後與155公分的盧秀燕站在一起形成有趣的「最萌身高差」，盧秀燕當場要求妹妹「脫了」才能合影，一旁的盧秀芳只好聽話把鞋子脫掉，並道出姊妹倆身高差距的真相，「小時候媽媽很忙，當時我很愛哭，姊姊為了安撫我，常常跪地當馬給我騎，一騎就是3、5圈。」她笑說，可能是因為自己常騎在姊姊的背上，才把她壓矮了。

(中國時報)