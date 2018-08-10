盧秀燕命盧秀芳 脫了再照

盧秀芳（左）與姊姊盧秀燕難得同框在攝影棚碰面。

友善列印
中國時報
報導

盧秀芳與曹景行一起主持中天《雙城記》，日前邀請國民黨台中市長參選人盧秀燕上節目，姊妹2人平時一個忙於服務選民、一個忙於新聞工作，這回難得同框，盧秀芳看到姊姊一踏進攝影棚，立刻遞上水杯，讓盧秀燕忍不住說：「我大概是這個節目最大牌的來賓，主持人還親自伺候茶水！」姊妹倆一搭一唱鬥起嘴來，讓錄影現場笑聲連連。

在盧秀芳眼裡姊姊是個「完人」，「洗衣、煮飯什麼都會做，小時候姊姊還會趁著媽媽睡著後，爬起來洗馬桶、刷地板，媽媽早上起床總想說怎麼這麼乾淨，但其實是家裡有個小精靈！」

金援妹妹5年

盧秀芳自爆，大學畢業之後當上主播，還持續拿了姊姊5年的零用錢，「當時她也是記者，每個月給我5000元的零用錢，帶我去買衣服、化妝品、弄頭髮，我跟她出去吃飯從來沒有付過錢，所以我一直很喜歡跟她出門。」

錄影結束後姊妹倆合影，168公分的盧秀芳穿上高跟鞋後與155公分的盧秀燕站在一起形成有趣的「最萌身高差」，盧秀燕當場要求妹妹「脫了」才能合影，一旁的盧秀芳只好聽話把鞋子脫掉，並道出姊妹倆身高差距的真相，「小時候媽媽很忙，當時我很愛哭，姊姊為了安撫我，常常跪地當馬給我騎，一騎就是3、5圈。」她笑說，可能是因為自己常騎在姊姊的背上，才把她壓矮了。

(中國時報)

女警淪小三 濫權查個資嗆正宮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。