王淨被蹂躪林柏叡不敢看

邱宇辰（左起）在片中不斷和王淨、林柏叡作對，但3人在戲外感情融洽。（陳俊吉攝）

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中國時報
報導、陳家祥（銘傳大學實習生）
王淨在片中被蹂躪到慘不忍睹。

電影版《鬥魚》9日舉行媒體試片記者會，宣布安以軒擔任聯合監製，片中王淨飾演的小燕子被邱宇辰（毛弟）飾演的豹哥施暴性侵，邱宇辰相當入戲，打到手腫和手腕骨頭移位，原被要求撕開王淨的衣服，但他一用力竟然撕到內衣，王淨說拍攝前一周就開始夢到黑衣人對自己施暴，現場等戲完全不想和邱宇辰說話，「拍這場戲好像活生生判了死刑，好像死了一次。」

王淨昨看完大銀幕版強暴戲後說：「好像傷口還沒有復原，結痂又被撕開，看的時候仍發抖。」戲外緋聞男友林柏叡在試片前幾天就表示一點都不想看到這場戲，他還有一場目睹王淨裸背露出被侵犯後的傷痕，「看到她這一段，十分心疼。」但氣氛一轉，林柏叡回想2人印象最深刻的愛情戲，表示是在陽台曬衣服嘟嘴討親吻時，「要一直互看彼此，眼神又不能飄，有一點被電到。」

郭品超無緣演出

電視版女主角安以軒從電影版創作初期參與討論並掛名投資，更和藍正龍、陸明君、張勛傑一同現身演出，配上主題曲〈Lydia〉絕對能帶起一波回憶熱潮，唯一少了當年主演于皓的郭品超，監製柯宜勤表示，郭品超非常想演出，可惜少年版于皓在片中身亡，導致無法安排戲分，郭品超甚至開玩笑自薦想演反派阿豹，邱宇辰笑說：「難怪他有在我臉書的劇照下留言。」該片17日上映。

(中國時報)

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