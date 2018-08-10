亞洲小姐海外賽佳麗齊聚

2017年亞姐冠軍何丹妮（左七）、2016年亞姐冠軍李思琪（右七）現身分享選美經歷。

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中國時報
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「亞洲小姐Miss Asia」選美邁入第30屆，主辦單位今年首次跨足海外，並由台灣與新加坡共同舉辦亞洲小姐海外大賽，昨（9日）在台中舉辦環太平洋啟動發布會，現場佳麗亮眼登場，就連2016年與2017年亞姐總冠軍李思琪與何丹妮也性感現身，為活動現場增添亮點。

由於歷屆選出來的亞姐與演藝圈淵源頗深，為提升參選選手的自信，亞洲小姐選美組委會特別安排歷屆選美小姐接受培訓，李思琪與何丹妮2人昨也以過來人的經驗現身活動現場，分享她們當上亞姐後的星路歷程。

以蔡依林為目標

李思琪自2016年當選亞姐總冠軍後，目前正在集團旗下的「亞洲星匯演藝娛樂學院」上課，經過培訓後即將出道進軍演藝圈；而2017年亞姐總冠軍的何丹妮，去年正式以電影演員出道，亮麗的外型讓她一出道就受邀參與電影《海風吹過伶仃洋》的演出。

李思琪與何丹妮2人當年都抱著星夢出道，最喜歡的明星不約而同都是天后蔡依林（Jolin），她們認為，Jolin不僅有美麗才華，出道以來對工作的努力態度，更被2人作為闖蕩演藝圈的目標。這回來台為「亞姐海外賽」發布會造勢，也是2人第一次來台，她們表示在台期間不怕體重激增，就是要吃遍美食外，也要大口喝下道地的珍珠奶茶！

(中國時報)

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