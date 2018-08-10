傅達仁連走的時間都自己選

傅達仁離世後紅粉知己陳小姐（左）、遺孀鄭貽（中）與兒子傅俊豪首次公開露面。

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中國時報
報導、林依萱（師範大學實習生）
傅達仁於6月初選擇赴瑞士安樂死。（資料照片）

傅達仁6月初在蘇黎世以安樂死結束自己的生命，兒子傅俊豪在辦完爸爸的後事後，9日與遺孀鄭貽、傅達仁紅粉知己陳小姐首次公開露面，他表示爸爸生前致力推行安樂死，為完成爸爸的遺願，將力推「中選會公投安樂死善終連署」，第一個門檻只要有28萬人次連署，便能合法舉辦公投。

傅俊豪說，爸爸60歲那年才生下他，有感於自己晚年得子，父親常在他面前說自己將死，他從10歲起便做好爸爸隨時會走的心理準備。2年多前傅達仁得知罹癌後，便下定決心要以安樂死結束生命，一開始家人無法接受，為轉移他的念頭，家人不停找事給他做，「寫自傳、出畫展，甚至連『抱孫』這件事都無法喚回他想安樂死的決心。」最後傅達仁還下令：「到瑞士度蜜月。」要求兒子與家人陪他到蘇黎世完成安樂死的遺願。

在兒子懷裡逝去

傅俊豪憶起父親在「尊嚴屋」時，原想在1點鐘結束自己生命，但因傅達仁不喜歡單數，堅決要在12點58分離世，傅達仁在喝最後一杯安樂死藥水的第3口時，時間是12點56分，因太苦家人餵他喝了一口水，喝完他便倒在傅俊豪的懷裡死去，而死去的時間竟就是12點58分，令家人覺得很不可思議，「連走的時間都由自己決定。」

(中國時報)

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