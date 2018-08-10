暖男傅孟柏 旁觀看世界

2018年08月10日 01:34 中國時報 吳奕萱 報導

暖男形象的傅孟柏，不讓自己有侵略性，凡事溫和以對、處之泰然。HUBLOT宇舶表經典融合系列KING GOLD，定價73萬元。（服裝提供／Emporio Armani、攝影／JOJ PHOTO)

1.HUBLOT BIG BANG KING GOLD BLUE，搭載HUB4100自動上鍊計時機芯，搭配藍色天然橡膠，與藍色短吻鱷魚皮材質表帶，定價105萬7000元。（HUBLOT提供）

2.HUBLOT BIG BANG CERAMIC BLUE，採微噴砂黑色陶瓷表殼表圈、緞面藍色旭日紋表盤，搭配藍色天然橡膠，與藍色短吻鱷魚皮材質表帶，定價50萬1000元。（HUBLOT提供）

3.HUBLOT Classic Fusion Titanium Racing Grey經典融合系列競速灰鈦金屬腕表，採用緞面灰色旭日紋表盤，搭載HUB1112自動上鏈機械機芯，3點鐘位置日期窗格，搭配灰色鱷魚皮內襯、黑色天然橡膠表帶，23萬9000元。（HUBLOT提供）

4.HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG MOONPHASE KING GOLD，採緞面18K皇金表殼、緞面拋光微噴砂18K皇金表圈，HUB1770自動上鏈鏤空大日曆月相機芯，定價120萬7000元。（HUBLOT提供）

傅孟柏出身導演系但更愛演戲，歷經10年星途，在去年拿下金鐘迷你劇視帝，參與暑期國片《范保德》，與黃仲崑詮釋華人社會中微妙矜持的父子關係，如同戲中兒子的性格，傅孟柏本身也有善於體貼他人、觀察敏銳的特質，習慣以旁觀者的角度看待世界。

「父子間通常會有道透明的牆，無法跨越。」他認為在華人世界中，兒子通常會為了維護父親的尊嚴，不去打破一道防線，彼此也就產生距離，和與母親與生俱來的親密本能很不同。《范保德》的劇情不輕易言愛，看似無情，卻蘊含更深的父子情愫。

出道10年，傅孟柏終獲金鐘視帝肯定，他看待演藝圈生態消長的體會更深刻，「世界很現實，你必須是個讓別人有價值的存在。」平常愛好攝影、水彩畫的他，遇到工作不如意時，也能以正面能量紓壓排解，從不鑽牛角尖。

拍攝HUBLOT宇舶表七夕專題，搭配Emporio Armani秋冬服飾，高挺的傅孟柏流露出戲劇人的書卷氣。宇舶Big Bang Blue系列，採用宇舶專利材質皇金( King Gold )，而黃金自古就代表堅貞愛情，緞面黑陶瓷也散發如浩瀚宇宙的華麗神祕，傳遞只有彼此才知道的戀愛密語。該系列無論搭配正裝與休閒運動風，都能增添造型的瀟灑帥氣。《范保德》8月17日上映。

(中國時報)