這款熊貓筆組 要價148萬元

2018年08月10日 01:34 中國時報 陶福媛 報導

S.T.Dupont為大中華市場的收藏家推出熊貓軟玉鋼筆套組，售價148萬元。（S.T.Dupont提供）

S.T.Dupont孔雀打火機套組，售價146萬8000元。（S.T.Dupont提供）

S.T.Dupont冬季彩蛋鋼筆訂製套組，售價108萬元。（S.T.Dupont提供）

法國精品S.T.Dupont秋冬新品登台，推出「007 James Bond」系列、世界建築系列、莫內系列、幸運寶石系列等收藏家等級的限量名筆打火機套組，其中為大中華區收藏家設計的熊貓軟玉高級名筆組，要價148萬元，全球限量8組，最受矚目。

S.T.Dupont來台展出46套限量系列作品，以精緻製筆工藝結合雕刻藝術和珍稀寶石，鎖定金字塔頂端的收藏家和送禮市場。其中最受矚目的莫過於S.T.Dupont邀請珠寶大師Luis Alberto Quispe Aparicio擔任客座設計師，攜手合作打造熊貓、孔雀和老鷹三大幸運寶石系列作品。

以手工雕刻軟玉的熊貓筆座，熊貓懷抱綠竹造型的鋼筆，筆身是以軟玉打造，象徵節節高升，光是石材的取得就很困難，要價也最高。另一組孔雀打火機訂製組，打火機的基座是閃耀光芒的孔雀開屏，是以青銅鑄金和青晶石打造，由於孔雀是「萬禽之王」，有吉祥、尊貴與王者氣勢等意涵。

(中國時報)