林心如重溫婚禮紅毯浪漫

《#LoveVivier》一書中於鏡頭下捕捉如Christene Barberich、Tina Leung等時尚意見領袖於生活中的不同穿搭風格。（Roger Vivier提供）

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中國時報
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Roger Vivier花鑽釦飾鍊帶小包，6萬1600元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Belle Vivier Trompette石英粉紅色高跟鞋，台灣限定款式，3萬6200元。（Roger Vivier提供）
左：歌手游鴻明的大女兒游宇潼，以星二代之姿首次出席精品活動。（盧禕祺攝）右：瑞莎選穿性感深V蕾絲褲裝搭配RV寶石鑽釦高跟鞋，展現傲人身材曲線。（盧禕祺攝）
Roger Vivier與義大利知名出版社Rizzoli合作，推出《#LoveVivier》精裝小粉書。（Roger Vivier提供）
林心如以一身素雅襯衫洋裝現身，搭配與婚禮時同款之RV花鑽釦飾高跟鞋，於七夕前重溫步上人生紅毯般的重要時刻。（陳俊吉攝）

女星林心如昨（9日）現身台北，為愛牌Roger Vivier（簡稱RV）新發行的《#LoveVivier》小粉書站台。刻意以一身素雅襯衫洋裝亮相的她，選穿與自己婚禮上同系列的花鑽釦飾鞋履，搶先於七夕情人節前，重溫人生紅毯中的浪漫時刻。

集滿20雙品牌各鞋款

身為忠實愛好者，林心如坦言在鞋櫃中已集滿超過20雙RV鞋履，從高跟鞋、平底鞋、拖鞋、靴子等品項一應俱全，連終身大事都是第一個想到品牌婚鞋，對於即將在台灣限量上市的全球獨家款Belle Vivier Trompette鞋款，更是躍躍欲試。

謙稱自己還不夠格成為流行影響者的她，也透露平日會在社交網站上關注時尚部落客們的穿搭，吸取時尚資訊，像是義大利博主Chiara Ferragni及韓裔時尚博主Aimee Song，都在其關注名單中。

關注時尚部落客穿搭

本次Roger Vivier亦藉著《#LoveVivier》一書，展現品牌滲透於數位世界中的影響力，並以品牌大使Ines de la Fressange為首，攜手包括Christene Barberich、Tina Leung等17位網路意見領袖，在鏡頭前留下代表自我風格的生活態度。昨晚品牌為慶祝書籍正式上市而舉辦的發布酒會中，更聚集女星瑞莎、宋紀妍、星二代游宇潼、名媛林姵希、盧南君等人，試圖打造出代表台灣版《#LoveVivier》的時尚陣容。

(中國時報)

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