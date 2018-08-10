鍾瑶回憶舊戀情美好時刻

鍾瑶佩戴夏利豪手環和腕表，回憶與歷屆前男友的戀愛浪漫時刻。（陳俊吉攝影）

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中國時報
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1. 夏利豪Slim系列白色珍珠貝母表面女表，9萬9300元。（Charriol提供）
2. 夏利豪Slim系列黑色珍珠貝母表面女表，5萬800元。（Charriol提供）
3. 夏利豪PONT D’AMOUR 愛之橋系列紅色皮革手環，6400元。（Charriol提供）
4. 夏利豪PONT D’AMOUR 愛之橋系列藍色皮革手環，6400元。（Charriol提供）

七夕情人節即將到來，正值感情空窗期的鍾瑶出席夏利豪（Charriol）情人節新品發表會，分享戀愛時最浪漫的時刻，是和法籍前男友在巴黎的藝術橋鎖上愛之鎖，並蒙住前男友的眼睛帶著他在巴黎市觀光探險。一說完，她哀怨地說，她在法國豔遇多、很搶手，但在台灣很難找對象，問及她的徵友條件，她更語重心長地說：「我現在長大了，不敢開條件。」

鍾瑶佩戴夏利豪為七夕情人節推出的PONT D’AMOUR愛之橋手環和SLIM系列鋼索腕表，憶及她與前男友曾在巴黎的藝術橋繫上愛之鎖，一把鑰匙丟入河中，另把鑰匙則帶回家收藏，「但後來那把鑰匙不知丟到那裡去了。」

夏利豪為配合七夕情人節PONT D’AMOUR愛之橋手環和SLIM系列腕表上市，即起至8月12日的下午在台北忠孝SOGO一樓廣場將舉辦戶外音樂會和素描創作活動，參加活動並拍照上傳打卡，就有機會抽中巴黎雙人來回機票。

(中國時報)

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