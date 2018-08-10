美食展中日國道服務區吸客

2018年08月10日 04:10 中國時報 陳淑娥 報導

新東陽實演廚藝教室手作「青青艾草粄」，邀民眾一起DIY品味天然食材的美味。（新東陽提供）

2018台灣美食展今（10）日在台北世貿一館登場，交通部高速公路局再度結合各國道服務區以「國道好食光II」主題館參展，集結台灣特色美食與異國佳餚。新東陽除展售關西、西湖、清水及南投服務區各區站必買特色美食外，現場提供免費製作客家美食「艾草粄」及竹纖維環保餐具的食安展示。

中日本EXIS株式會社也特別從日本空運超人氣生乳霜淇淋，每日限量供應，兩個參展攤位成了美食展最大亮點，展期至8月13日止。

廚藝教室現場教學

新東陽經營的關西服務區，特別請來自營客家餐廳「臻好食客棧」的料理長，以實演廚藝教室推出「青青艾草粄」現場教學與民眾互動；「艾草粄」結合關西在地艾草食材，用天然的原色原料，佐以糯米與在來米揉製成軟嫩有彈性的外皮，搭配多樣化客家風味內餡，於展期內每小時1場、每日限量5場，供民眾現做現吃，品嘗天然食材美味。

新東陽營運的國道服務區也展出深受民眾喜愛的美食，例如清水服務區的小林煎餅釣鐘燒、西湖服務區的瑪琳烘焙坊青蔥燒餅，以及南投服務區的春霖山園樹番茄系列產品，皆是深具台灣在地特色的好滋味。

中日本EXIS共襄盛舉

高公局今年再度攜手中日本EXIS共襄盛舉，社長青山忠司更親自率領團隊來台分享日本服務區特色美食，如糖栗子與超人氣的生乳霜淇淋等，每日限量供應讓大家嘗鮮，現場還有日本傳統藝妓與空手道表演，盼透過美食展交流，帶給民眾耳目一新的體驗。

新東陽也於食安展示區展示其經營的國道服務區獨家使用的竹纖維環保餐具，更準備5000組近日成功研發的天然竹纖維吸管，贈送給參觀民眾，為食安把關，善盡社會企業責任。台灣美食展即日起至8月13日止，為期4天，歡迎大家動手做「青青艾草粄」及大啖日本超人氣生乳霜淇淋等美食。

(中國時報)