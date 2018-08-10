三星Galaxy Note 9 Galaxy Watch亮相

2018年08月10日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

三星昨（9日）同時發表了全新的Galaxy Watch，預計24日於美國指定通路開賣，韓國將在31日開賣，而其他市場則將於9月14日陸續上市。（三星提供）

全新的三星Galaxy Note 9，共推出薰衣草紫、霧金銅、午夜黑以外，還有湛海藍色機身搭配黃色S Pen，售價待公布。（三星提供）

全新的三星Galaxy Note 9，其S Pen功能大升級，不僅可用作遙控拍照的功能，還能當作簡報、看影片等遙控器。（三星提供）

歷代S Pen變化

就在昨（9日）台灣時間晚上11時，三星在美國紐約當地舉行全新旗艦手機Galaxy Note 9以及Galaxy Watch智慧手表發表會，此次Galaxy Note 9系列不僅沿用S9系列的鏡頭規格，搭載智慧雙光圈的設計，還大幅提升Note系列的S Pen功能，可以藍牙連接作遙控，電池容量更增大至4000mAh、記憶體最高更可擴充至1TB，對消費者來說可是一大驚喜。

全新的Galaxy Note 9系列的S Pen功能提升，可說是此次的一大亮點之一，全新的S Pen只要透過藍牙，除了可當作拍照的遙控以外，還能用在簡報發表、觀看影片等功能，就連在台灣的說明會上，也使用上最新的Note 9當簡報工具，而且只要在距離10公尺以內的範圍均可使用，把筆插回筆槽，即可在40秒內100%充電，還能連續使用30分鐘，就算手機在水中、筆在岸上，也能透過S Pen作遙控拍照，對於熱愛攝影的消費來說可是一大方便之處。

另外此次的鏡頭同樣使用上智慧雙光圈的設計，配備業界最大的F1.5/F2.4光圈，以及多重影像疊合技術，夜拍也能輕鬆拍出好照片，另外Note 9更新增了20種內建場景智慧辨識，可自動調整白平衝等參數，不用連網也能簡單使用，手殘也能拍出好照片。

而年初首在S9系列上加入的虛擬人偶功能，此次也為了使用者的意見而作提升，不僅可做細節的調整，像眼睛、下巴、嘴脣等都能根據個人臉形去做改變，現在還一舉從自動生成的18個動態貼圖，直接提升到54款，而且還有多款內建的3D背景作使用，加上全新的手寫動態貼圖功能，以後即能打造出更具個人特色的動態貼圖。

Galaxy Note 9也繼續將螢幕升級，再度突破至18.5:9、6.4吋的Super AMOLED大螢幕，還大幅提升了記憶體，共推出了6GB RAM／128GB及8GB RAM／512GB兩個版本，還為了未來的趨勢而升級，最高可支援512GB Micro SD的擴充卡，等同最高可達1TB的容量，另外也大幅提高至4000mAh的大電量，比Note 8提升了21%之餘，更改成內建碳水冷卻系統，其導管比也比上一代大3倍，可提升3.5倍散熱效果，台灣將在下周三（15日）開放預購，24日正式開賣。

至於全新的Galaxy Watch智慧手表，就以簡化一天的生活為重點，不僅白夜均會提供各種行程、天氣等提醒，還有新增可記錄至39種運動項目偵測，電池也比Gear S3提升了35%，預計24日於美國指定通路開賣，韓國將在31日開賣，而其他市場則將於9月14日陸續上市，共推出了46mm的銀色款，以及42mm的午夜黑及玫瑰金2款。

(中國時報)