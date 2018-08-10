松本大洋 穿梭古今畫浪人

松本大洋參考日本浮世繪，傳神地描繪出江戶時期太平盛世的時代氣氛。（大塊文化提供）

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中國時報
／台北報導
松本大洋筆下的浪人瀨能宗一郎，雖然身懷絕技，為了避免與人發生衝突，手上拿的是無法傷人的竹刀。（大塊文化提供）

提到日本江戶時代的武士浪人，多半會想到腰側掛著銳利的武士刀，然而漫畫家松本大洋筆下的浪人主角，手中拿的卻是一把傷不了人的竹刀。松本大洋和好友永福一成合作，創作出《竹光侍》中的神祕主角竹刀浪人，他在外媒採訪時曾表示，「我想永福一成是刻意安排的，主角雖然是一位殺手，但他其實很少殺人。」

認《竹光侍》是最好作品

松本大洋以《Sunny》、《惡童當街》等作風靡全球，至今創作的唯一一部時代劇漫畫《竹光侍》，大量考據日本浮世繪和江戶時期的文化，有著寫意的水墨線條和版畫、拼貼的風格，也是松本大洋自認為「最好的一部漫畫」，在台灣漫迷引頸期盼下，近日首度推出中文版。

《竹光侍》描述神祕浪人瀨能宗一郎來自江戶，他有著斜斜上吊的狐狸眼，愛吃甜食，看似對事物漫不經心，實際上卻是身懷高超劍術，常因此引來災禍。雖然配戴竹刀，在故事中卻能超渡不乾淨的冤魂，總能俐落解決困境，在鄰居小男孩勘吉眼中，有如被妖怪附身的異人。

鐵粉尾田榮一郎大呼很帥

大塊文化資深主編林怡君表示，松本大洋在畫面中藏著許多細節，「我每一次看都還是會有新發現。像是故事最初，勘吉與瀨能見面時，將他的臉看成狐狸。之後當瀨能心中起了殺意時，松本大洋就會把他的臉孔畫得像狐狸一樣，或者用黑色的版畫風格突顯，前後呼應。」

《航海王》漫畫家尾田榮一郎也是松本大洋的粉絲，曾表示「《竹光侍》真的很帥」，除了台詞與江戶時代的氣氛，還有他刻意將角色一隻眼睛畫到臉外的表現方式，「當我看到主角殺死斬人試刀的兇手時，真希望自己也能夠畫出這種圖。」

後期畫風富有強烈文學性

1967年生的松本大洋，作品在日本主流少年漫畫之中獨樹一格，備受國際讚譽，曾以《竹光侍》得到「手塚治虫文化賞漫畫大賞」。他的早期作品多為運動漫畫，風格偏向寫實、冷硬，畫面黑白對比強烈。後期畫風漸趨柔和，融合繪本、插畫的筆觸，主題也逐漸多元，帶有強烈的文學性。

以《竹光侍》為例，永福一成曾在松本大洋出道30年紀念出版的《松本大洋本》中表示，松本大洋以前就對時代劇感興趣，但「改編歷史小說大家的作品」的作法令他卻步，因此建議永福合作，由永福創作小說，他再改編成漫畫。

(中國時報)

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