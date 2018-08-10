冨樫義博＝拖稿？助手嗆聲反駁

在助手味野久仁和眼中，冨樫義博並不任性難搞，而是一位個性溫和的漫畫家。（時報出版提供）

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中國時報
／台北報導

以《獵人》、《幽遊白書》走紅的日本漫畫家冨樫義博，近年因為數度休刊和凌亂的漫畫線條屢屢被讀者批評，「冨樫」甚至成為網友口中「拖稿」的代名詞。然而他真的是如此不敬業的漫畫家嗎？曾在《幽遊白書》時期擔任助手的味野久仁和，近年將回憶化成漫畫，就提到這件事。

冨樫義博近年在讀者心中總有任性、難搞的形象，被視為「休刊之王」，甚至有「畫到一半人就消失，助手只好獨立畫完」、「早晨在大聲咆哮」、「對助手暴力相向」之類的傳言。味野久仁和接受日本媒體採訪時表示，「我完全不曉得這些傳言怎麼來的。但在我當助手的期間，他從來沒有這樣過。他是我至今最尊敬的老師。」

味野久仁和自1990年起擔任助手，當時正在連載《幽遊白書》的冨樫義博，很快地從默默無名晉升到暢銷漫畫家的行列。工作空間也從一開始的住家，到後來有獨立的工作室，更聘僱了3位助手，協助繪製背景和貼網點。

味野久仁和回憶，那時每周會接到老師的電話，請他去幫忙，「一周可能會有3、4天得要住在工作室趕稿。」冨樫義博對助手很好，即使在瘋狂趕稿中，還是心平氣和，也會讓助手好好去吃飯，自己卻常常只吃便利商店飯糰簡單打發。

味野久仁和表示，每周畫完連載進度時通常是深夜，助手們便會陪冨樫打麻將或打電動，成為僅有的娛樂，「老師真的很喜歡電玩。」漫畫中也呈現他休息時偷打電玩，卻沒注意到殺氣騰騰的責任編輯默默站在門口的逗趣場景。

然而隨著漫畫改編動畫，帶來更高的知名度和更緊迫的截稿壓力，冨樫義博逐漸無法像剛開始畫漫畫時一樣，每個畫面都仔細雕琢。味野久仁和就曾聽到責任編輯建議他，將角色線稿交給助手來畫，卻被他嚴正拒絕，「老師說：一旦把角色也交給助手畫，我的漫畫家生涯，就等於是完蛋了。」

今年3月時日本雜誌《週刊少年JUMP》慶祝50周年，邀請漫畫家留言，冨樫義博就悄悄透露當年心聲：「連載《幽遊白書》時，為了趕進度一天要畫20小時，卻有70%的版稅都被抽走，相當14小時都在做白工。一想到這件事，就想在深夜出門狂奔。因為身體、生活和心靈都已經支離破碎，對於讓《週刊少年JUMP》創下一年最高653萬本的銷量沒有什麼感覺。」

(中國時報)

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