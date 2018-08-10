2018年08月10日 04:10 中國時報 本報訊

意外的旅程我的都蘭農舍生活作者／江冠明出版社／允晨文化允晨文化提供

作伴作者／郭強生出版社／麥田文化麥田文化提供

從杜甫到達利作者／余光中出版社／九歌出版社

本書集結余光中老師最後發表的作品，涵蓋散文、詩、書評、藝評等。張開左手，看見條理清晰的知性掌紋，評「詩史」杜甫的詩，觀之一生便是一首長篇的「史詩」、大書超現實主義藝術家達利，點夢成真，反怪為美；張開右手，以詩情感性向繆思燃香，論述吳望堯、張隆延、錢鍾書等大師或朋友之文，在一粒沙裡見世界，半瓣花上說人情，字字處處不言情，草木人事皆有情。書末更收錄未結集的散文和多闋詩作，不管是左手寫散文，右手寫詩，都一樣精采奪目，拍案叫絕。

作伴

作者／郭強生

出版社／麥田文化

青春不曾幻滅，是我們自以為懂得了這個世界。總是誠實面對生命的郭強生，在十八歲那年提筆，為自己與那個時代，留下了如此無雜質的成長書寫。這樣的一個男孩，如何面對壓抑與寂寞？如何去愛？又如何預知了屬於他的文學人生？

三十年前的校園文學經典，三十年後重磅再現！純摯筆法留下專屬於上世紀的浪漫瘀傷。羞澀軟殼下，某種蠢動正不斷破隙而出，對照今日遍地開花的情感論述，本書是無可忽視的世代迴聲。

郭強生說，「如果這本書還有什麼可以感動我自己的，那就是書裡呈現出的那種熱烈的生活，真心全意地在看世界，以及愛自己周圍的人。」

■意外的旅程

我的都蘭農舍生活

作者／江冠明

出版社／允晨文化

一九九七年三月，因為工作，作者來到了台東，原本只打算二年後工作完成，就回到台北，回到工作壓力密度高，精神緊繃，人際關係錯綜複雜的台北圍城……。只是沒想到這一次的偶然停留，卻成了一次長達二十年的人生出走和漫遊，開展了他不曾預期的旅程，回歸山林，回歸本心，以初心重見天地，重理人際關係。

這一段不可思議的旅程，從他遇見在山林間孤寂殘敗，無人聞問的農舍開始，一棟又一棟，被迫遷徙流轉，流轉出只有作者才寫得出的真實故事。作者揭開了台灣後山樂園都蘭最真實的鄉居面貌，寫出了台灣版的《湖濱散記》，不，是「海濱散記」，令人神往。只有當人真的融入這片山海懷抱，才感受得到的開闊與包容；而人心又是多麼淺陋。出走是個意外，而這樣的意外，卻發現生命的其他可能，平實深刻的文字透著土地風雨的淬礪與安慰，滋味無窮，且展卷聽作者娓娓道來新世紀的台灣夢，中年的救贖。

(中國時報)