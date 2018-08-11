高通案和解 罰鍰剩1折 2公平會委員憤請辭

2018年08月11日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

一分鐘看懂高通案裁罰案

公平會昨日表示，基於產業發展利益，已與美商高通公司於智慧財產權法院合議庭訴訟和解，高通原先須繳的234億元罰鍰不須再繳、不爭執已繳納的27億3000萬元，意味天價罰款遽降至27.3億元。然而兩位公平會委員卻因無法認同和解憤而去職，強調公平會應該是維持市場秩序的機關，卻用不罰錢當作誘因吸引高通投資，根本是本末倒置。

罔顧業者權益 聯發科受害最大

業界人士也正反兩面，但不少業界認為，法律與產業發展是兩件事，法律歸法律，產業歸產業，不能用來交換，政府為了留住高通，營造外商來台商投資形象，罔顧國內業者權益，與高通在晶片競爭激烈的聯發科，成了最大的受害者外，國內手機業者未來恐持續遭到高通收取不合理權利金疑慮。

美商高通公司因拒絕授權晶片給同業等手段違反公平法，106年遭公平會裁罰234億元，創下公平會最高罰鍰紀錄，截至目前為止，高通已付出27億3000萬元的罰鍰。

高通承諾 5年在台投資7億美元

公平會表示，考量到產業與經濟發展等公共利益，決定與高通和解，高通做出多項承諾保障台灣相關產業發展，包括協商期間不拒絕晶片供應、對台授權有無歧視性待遇、不再簽署獨家交易折讓契約、5年間每6個月定期向公平會報告執行事項，同時承諾5年間將對台投資7億美元，並設立台灣營運與製造工程中心，若高通不履行承諾將以商業仲裁處理。

不過，前公平會委員顏廷棟、張宏浩因無法認同高通案和解，在日前突然辭職。

銘傳大學財金法律系教授顏廷棟表示，無法認同公平會對高通案的和解決議，他認為公平會應是維持市場競爭秩序的獨立機關，如今公平會卻以「衡酌產業發展需求」為由，與高通和解，令他無法接受。

他認為，若裁罰有不當之處應訴諸法院，但公平會、法院都沒有發現任何不當；台大農經系研究所教授張宏浩直言，此案件掌握高通確切犯罪事實，處分並沒有問題，且大陸、南韓也對高通有所處份，「台灣跟其他國家的狀況沒有不同」。

張宏浩指出，國際間鮮少有處份後和解的狀況，通常應走行政訴訟途徑，他說「台灣是國際間少見案例」。顏廷棟表示，取消裁罰後市場競爭秩序是否回歸公平不得而知。

獨立機關 應維持市場秩序

顏廷棟、張宏浩一致認為，公平會這樣的獨立機關，卻以取消裁罰換取高通對台灣的投資，似乎不是主管機關該做的，顏廷棟說「怪怪的，不太有正當性」；張宏浩說「公平會該做的應該是糾正市場秩序，而不是以產業發展利益為重」。

對此公平會委員洪財隆表示尊重每位委員想法，畢竟每個人對於法律的理解都不相同。洪財隆認為，公平法、競爭法都只是一個手段，產業發展也是很重要的問題，公平會不能置身事外，另外該案專利授權在法律上各方面都還有疑慮。

(中國時報)