6縣市反年改 聲請釋憲全吃癟

2018年08月11日 04:10 中國時報 林偉信 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

針對公教年改爭議，花蓮縣、新北市等6個主要國民黨執政縣市政府針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」月前聲請釋憲，但大法官會議認為，這案不單純是地方自治事項，必須由中央主管機關「層轉」，因為不符合大法官審理案件法規定，10日決議不受理，縣市政府聲請案全軍覆沒。

傅崐萁痛批 司法淪政治工具

對於大法官決議，帶頭釋憲的花蓮縣長傅崐萁痛批，政府連解釋都沒有，不只摧毀國家骨幹，連司法都淪為政治工具，新北市政府認為說法自相矛盾、法理荒謬，南投縣長林明溱更呼籲公務員大團結，年底給民進黨教訓。

傅崐萁指出，7月1日公教年改上路，花蓮縣府認為損及人民生存權、危害退休教職員生活，委由律師向司法院遞狀聲請大法官會議釋憲，捍衛公教人員的權益，大法官竟決議不受理，花蓮縣府無法接受，所有公職人員也都不敢置信，小英政府不只全力摧毀國家的骨幹，連一個解釋說法都沒有，竟霸道直接駁回，連司法都淪為政治工具。

林明溱痛批，中央政府違反公平、信賴原則，推翻既有政策無法讓人認同，徐耀昌則無奈說並不意外。新北市政府發言人張其強指出，中央既說授權地方政府可審定教育人員退休金，但發現問題後，又說非地方自治事項，說法自相矛盾、法理荒謬。

金門縣長陳福海對此遺憾，表示已和花蓮縣政府聯繫共商後續對策，連江縣長劉增應更說將參考其他縣市作法，再決定後續處置。

大法官會議指出，6縣市政府認為該條例違反信賴保護原則，且因涉及地方自治事項，無須由上級機關「層轉」即得聲請釋憲；為避免已退休公教人員憲法上權利遭受不可或難以回復的重大損害，並聲請釋憲結果出爐前，暫時不執行公教年改。

非地方自治事項 須中央層轉

大法官會議審理認為，公立學校退休人員退休金給付事項是教育制度之一環，依憲法規定應由中央立法並執行或交由地方執行，不是專屬地方自治的事項，公教年改是中央制定的法律，中央主管機關有行政解釋權限及義務。

大法官會議認定，公教年改問題縣市政府仍受中央主管機關所表示的見解拘束，也因此地方政府釋憲聲請須由上級主管機關「層轉」，但就大法官會議決議意旨，如果中央機關願意幫縣市政府「轉」釋憲案，就符合大審法規定。

除本件聲請案外，168名退休公教人員針對公教年改相關條例提出4件釋憲聲請案，上月遭決議不受理，而立法委員林為洲、高金素梅等38人聲請分成公務員、教職員2件聲請案及2萬名公教人員聲請案仍在審理中。

(中國時報)