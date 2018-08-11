學者直言不適合高中生 歷史新課綱 根本是教碩博士

2018年08月11日 04:10 中國時報 簡立欣 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

教育部課綱審查會議將高中歷史的「中國史」併入「東亞史」，引發外界質疑政治意識作祟，陸學者則痛批這是文化台獨「大躍進」。圖為高中生上課情形。（本報資料照片）

12年國教社會課綱今起審查，學者表示，12年國教歷史課綱「空空的，先秦夏商周、包括漢代都沒有」，用主題式而不是編年史，根本是拿來教碩博士，不適合高中生，建議新任教育部長不要草率公布。另外東亞史學者表示，新課綱把中國史用東亞史來代替是「名不正言不順」。

先秦夏商周漢 統統沒有

高中歷史課綱用東亞史取代中國史，引發學界議論。文化大學歷史系教授王仲孚表示，東亞史是碩博士生的課程，根本不適合高中生的程度，略掉中國史而直接跳到東亞史，也不是歷史教育的發展過程，「我想請教歷史科的召集人，你們自己介紹，有哪一本書可以作為高中學生學東亞史的學習基礎？」

王仲孚說，新的歷史課綱非常奇怪，上古講得很空泛，先秦夏商周，包括漢代都「空空的」，尤其是先秦學術思想，像是商朝的敬天、周朝的封建與宗法，儒道墨法、陰陽家、孔子等都是中國文化非常重要部分，連日韓教科書都有，台灣現在還每年遙祭黃陵，民間神農寺的廟還一百多座，但教科書全部沒有，「哪有這種課綱？」

另一方面，明清移民一下子就講兩章，但明清移民有那麼重要嗎？他建議新的部長要重新審查課綱，不能草率公布。

借東亞史名稱 稀釋中國

台灣師範大學東亞系教授張崑將也表示，新課綱借用東亞史名稱，卻完全沒有東亞史內容，讓鑽研東亞史的他覺得非常奇怪。

像是新課綱首個主題就是「要在東亞歷史脈絡討論中國史」，但是新疆、蒙古、印度等不屬於漢字文化圈，漢代通西域、中原文物文化中西互動、茶葉瓷器輸出西方等也無關東亞，而是中亞或西亞；另外像新課綱有一段「從漢晉到宋元談人群移動的特色與差異」，是中國脈絡底下的移民，仍然不涉及東亞。

換言之，12年國教的高中歷史課綱只是借用「東亞史」這個名詞，把東亞史當作「稀釋、解構中國史的工具」。

教學本末倒置 扭曲學習

國民黨立委柯志恩則指出，台灣的歷史、文化與大陸密切相連、無法切割，是台灣文化極為重要的核心，若刻意想把「中國史」模糊化、解構化，恐讓新課綱的歷史教學更零碎片斷與倒置。

柯志恩臉書PO文指出，課綱如何編寫見仁見智，遺憾的是文史課綱在台灣向來不是教育專業的討論，而是政治角力的場域。

她質疑，負責審議的課審委員們，是否了解實際教學現場？不願用清楚的輪廓面對「中國歷史」，就能讓台灣更增競爭優勢嗎？扭曲的還是學生對歷史的認知與學習。

(中國時報)