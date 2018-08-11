未獲聘書 課審大會前夕 國教院院長被逼退

2018年08月11日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

課審大會11日即將要審查最具爭議性的12年國教社會課綱，國家教育研究院院長、課發大會召集人、課審大會委員許添明與國教院學術副院長洪儷瑜卻在7月31日離職，引發無限遐想。據了解，許添明7月31日傍晚還未接到教育部的聘書，所以8月1日就沒辦法到國教院上班，形同被逼退。

教育部長葉俊榮上任之前，一般認為除了台大校長人事案，最棘手的應該就是12年國教課綱，因此上月16日葉俊榮辦完交接，隔天17日就火速前往國家教育研究院，成為葉俊榮的首個公開行程，許添明當時還向葉俊榮說明「如何把素養導向落實到教科書編輯」。

不料不到兩周，許添明就毫無預警離開國家教育研院院院長之職，一同離去的還有學術副院長洪儷瑜，遺缺到現在都沒補實，現在由行政副院長郭工賓代理國教院院長、學術副院長懸缺。

經查，許添明是國教院向台灣師範大學申請借調兩年，許添明理論上可再展兩年，但他並沒有申請延期。學術副院長洪儷瑜也是隨許添明一起回台師大。

學界對此討論頗多。一說教育部長因拔管案已換3個，而社會課綱可能比國文課綱更有爭議，教育界沒人敢接這類「大任」。

另一說是，許添明當初上任時曾推薦阿里巴巴創辦人馬雲為台師大榮譽博士，挨批政治不正確，因此此時離去也是避開戰局。

(中國時報)