去中疑慮難解 恐延期再審

2018年08月11日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

12年國教社會領域草案今（11）日將召開課審大會，由於高中歷史課綱部分，教科書不再以中國史、台灣史及世界史的方式來呈現，將採取區域式、主題式的方式來編書，且中國史將放在東亞史的脈絡下討論，不只導致「去中國化」疑慮甚囂塵上，課審委員專業不盡相同，討論更涉及意識形態，要達成共識並不容易，委員評估，3天也可能討論不出結果，最後可能變成下周再議。

教育部課審大會今日起自13日止，連續召開3天，不只高中歷史課本將不再採取朝代編年史的方式編書，將改成區域或主題式的方式來編行，即不再分成台灣史、中國史與世界史，而是規畫成台灣、東亞與世界等3個分域，其中最具爭議性的部分，當屬將中國史放在東亞史的脈絡，並且國中台灣史的課量，也可能從現行的1/3增加到1/2。

教育部國家教育研究院課程及教學研究中心主任洪詠善說，12年國教高中歷史課綱的調整，期盼讓學生藉由區域的關聯性來學習歷史，並以此養成新的史觀；不過，新歷史課綱引發「去中國化」的疑慮依舊難平。

依照課審大會的開會流程，11日起的會議，主要是針對12年國教社會領域課綱草案進行討論，課審委員對於草案內容若有想法，皆可在會議提出後納入修改，但草案項目繁多，且課審委員若對內容有其他想法，還可在會議當中另外提案與表決，會議時間勢必耗時冗長。

課審委員、全國教師工會總聯合會祕書長李雅菁表示，課綱審議的流程，研修小組所提出的草案如果通過，將送到課審會議分組討論，當中會再依照不同的學習階段，進行討論與投票，之後便送往課審大會，但如果大會討論沒有取得通過的共識，課綱恐將再重新回到草案階段，重新走一次流程，如此就像去年高中國文課綱的情況一樣，出現翻案與重新討論的狀況。

李雅菁也提到，課審委員來自不同專業領域，課審大會出席門檻，需達全體委員人數2/3，比一般委員會議來的高，也就是如果未形成多數委員的共識，決議不容易通過，而歷史課綱涉及史觀的討論，很容易出現「A覺得B不對，B覺得A不對」的狀況，若11日起連續3天討論沒有結果，只能延續到下周末再討論。

(中國時報)