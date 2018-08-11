新聞透視》東亞史掛羊頭賣狗肉 政治作祟

民眾在國立編譯館翻閱歷史教科書。（本報系資料照片）

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中國時報

12年國教的高中歷史課綱用東亞史取代中國史，但專研東亞的學者卻踢爆，新課綱內容在講中亞、西亞（不是東亞）或是明清移民（仍在中國史的範圍內），跟東亞史根本沒關係，如此「掛羊頭賣狗肉」的課綱，如何教育我們的下一代？

學者直言不適合高中生 歷史新課綱 根本是教碩博士

其實，現在高中歷史課本的配置，算是恰如其分：首先，中國史和台灣史、世界史分占一冊，以中國5000年的歷史，以及台灣和中國血脈相連的緊密關係來看，中國史絕對有獨占一冊的分量和價值。

課綱就算要加入東亞史，也應該要先讀了中國史之後，再做為選修或是補充教材，因為東亞史研究的也是中國史，只不過角度是從中國周邊各個鄰國去看；哪有跳過國別史（中國史），直接去談區域史（東亞史）的呢？

不客氣地說，學子還不知道三皇五帝夏商周，「不知有漢，無論魏晉」呢？新課綱就要他們去討論中國、日本、朝鮮、越南對待「漢學」的差異，這可是學術上對於東亞史研究範圍的定義，課綱委員覺得高中生讀得來嗎？

課綱委員首先要說得出理由，為何要把中國史置換成東亞史？這符合歷史教育的邏輯嗎？第二，課綱委員自己也要好好讀東亞史，看看現在課綱上所列的內容，真的是東亞史嗎？

繼去年8月起，高中國文課綱「文白比例」爭議了4個月之後，今年8月高中社會課綱審查，可以預見會有更大的爭議。被國文新課綱刪除的連橫《台灣通史序》裡，形容台灣「固海上之荒島耳，蓽路藍縷以啟山林，至於今是賴」，多麼大氣！多麼自信！

相反的，現在的台灣執政者把所有領域都當作政治來操作，弄得國力衰微、人才出走，教育領域更是最大受災戶，難道除了年底大選懲罰執政者之外，沒有別的辦法了？

(中國時報)

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