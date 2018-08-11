陸學者批文化台獨大躍進

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中國時報
林勁傑／台北-上海報導

教育部課審大會今起審議十二年國教社會領域新課綱，尤以高中歷史多項重大變革引起關注，包括教學方式由朝代編年史改為主題式，一改過去中國史、台灣史、世界史各自獨立的分界；中國史併入東亞史，兩岸學者均認為這是民進黨文化台獨的一場關鍵性「大躍進」，若課綱通過將給兩岸關係產生極大的危害，至此北京將對民進黨政府「永遠不會回頭。」

「這很明顯是去中國化」，上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯說，此舉背後有著很強烈的政治企圖心，即文化台獨。台灣教育部做出這樣的安排，目的是希望教育出新一代不懂中華文化與歷史的年輕人，破壞兩岸關係發展，危害台灣青年。

包承柯指出，過去民進黨是將台灣史獨立出中國史，現在進一步去中國化，甚至將中國史併入東亞史。要知道，歷史必須尊重事實，現在民進黨是利用權力違背事實，肯定自食其果，必遭人民拋棄。

包承柯批評，民進黨把中國史按政治需要進行改寫，中華文化在台灣受到迫害、傳承中斷。這是起於台獨理念的政治企圖心，是民進黨台獨黨綱所要做的事情，把台灣和大陸對立，「非常愚蠢，只會不得人心。」

包承柯認為，大陸國台辦之後必定會有正式說法，且態度會非常嚴厲予以譴責。民進黨想推動「禁止五星旗公投」以及「2020東奧運正名公投」，遭大陸阻止後，現在則是篡改歷史，凝聚台獨勢力，其目的更是為凝聚深綠選民支持，來為年底選舉造勢。

(中國時報)

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