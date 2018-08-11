不滿公平會未堅持公平執法 聯發科怒批 不利台灣5G產業

聯發科董事長蔡明介。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
美商高通公司今年5月參加在大陸貴陽舉行的國際大數據展，民眾參觀高通的展場。（路透）
公平交易委員會10日由製造業競爭處處長張恩生（左）、公平委員洪財隆（中）、法律事務處處長吳翠鳳（右）召開重大訊息記者會，宣布與高通公司和解。（實習記者鄧鈺樺攝）
高通案大事紀

針對公平會宣布與高通達成訴訟和解，我國晶片大廠聯發科昨嚴詞發表聲明，對此案未能堅持公平競爭執法立場表示不能認同，更認為此次訴訟和解，將對台灣5G相關產業發展與全球競爭力，產生負面影響。專家也呼籲，官方接下來與高通談合作案要有細膩規畫，做好市場區隔，避免傷害與其有競合關係的聯發科，才能介接引導台灣的產業發展。

高通案和解 罰鍰剩1折 2公平會委員憤請辭

公平會宣布與高通達成和解，高通提6大承諾，未來5年將投資台灣逾7億美元。聯發科昨日發布重大訊息，指高通因涉違反公平交易法規，在全球都被處分，但我公平會與高通達成和解，不僅未要求元件層級授權，亦未調整整機收費權利金模式，對此案未能堅持維護公平競爭的執法立場不能認同。

不滿未調整手機收費權利金

聯發科強調，對台灣的高科技研發投資及製造採購金額每年均超過2000億元，同時創造超過9000個高階研發工作機會，聯發科技也是台灣未來5G等相關產業發展重要關鍵廠商，該公司認為此次訴訟和解，將對台灣5G等相關產業的整體發展與全球競爭力，產生負面的影響。

對此，不具名產業分析師說，聯發科與高通有競合關係，官方在樂觀期待未來我5G產業發展同時，也應該注意接下來合作案不要傷及台灣企業。以聯發科來講，其在5G晶片的布局重點在智慧手機與車聯網兩項，官方在與高通技術合作上，就要儘量避開。

產業分析師建議，經濟部、國發會與科技部接下來與高通談合作要有細膩規畫，才能介接引導高通我們產業發展，又不傷害重要台廠企業。

法律歸法律 產業歸產業

對於公平會與高通和解，不僅聯發科跳腳，半導體業者也認為，法律歸法律，產業歸產業，兩者不應交換。

業者指出，高通過去以手機整機收取專利授權權利金，是在全球引發爭議的焦點。特別是一支手機除了基頻晶片外，還有記憶體、面板與鏡頭等，高通將記憶體這些零件也一併計入收取權利金的母數，並不合理。

不僅大陸與韓國紛紛對高通處以巨額罰款，並要求改變權利金收取模式，蘋果也為此與高通纏訟多時。高通壟斷案，在大陸不僅支付罰金，並同意採用新的授權辦法。業者表示，公平會未堅持高通調整整機收取權利金的模式，即與高通和解，國內手機廠未來恐將持續遭到高通收取不合理的權利金，不利國際競爭。

(中國時報)

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