新聞透視－公平會縱容 投資代替懲罰

2018年08月11日 04:10 中國時報 王玉樹

高通裁罰案最終以「以投資代替懲罰」，雖然經濟部大喊對產業發展有幫助，但是在高通沒有調整整機權利金收取方式下和解，某種程度有「縱容」優勢業者繼續壟斷之嫌，讓本土企業無法在在合理競爭中發展。此外，此案也讓高通在這場陸美貿易戰中轉移合作對象，避開風險，讓人嗅出在這場貿易大戰中我方似乎有討好美方意味。

高通的壟斷在其他國家也被處罰，但對比大陸罰了高通234億台幣，高通不但同意支付且願意調整專利授權方式，我們這次的以投資代替不必繼續罰錢，確實對高通「友善」許多。

維護市場競爭秩序的公平會這次也從兼顧產業發展考量，自然有受到經濟部堅持和解對我5G發展產、產業布局最有利聲音影響。但我方除了這層考量，其實不要忘記，高通也希望藉和解案在陸美貿易大戰中脫身動機。高通過去很在乎大陸市場，但在美國總統川普與大陸大打科技冷戰下，高通剛好可藉此轉移合作對象。

此時，公平會對高通釋出善意，使得這個和解案在這場貿易戰中，讓人嗅出有向美國示好意味。

另外，從和解案消息一出，與高通有競合的晶片龍頭聯發科立即跳腳，怒批這對台灣5G產業發展有負面影響看來，確實不如經濟部所說的全然對產業是正面幫助。因此公平會同意234億罰鍰轉成高通對台5年215億台幣投資，某種程度是縱容業者壟斷交易秩序，也可能妨礙本土產業競爭壯大的機會。

(中國時報)