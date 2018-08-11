新聞透視－公平會縱容 投資代替懲罰

友善列印
中國時報

高通裁罰案最終以「以投資代替懲罰」，雖然經濟部大喊對產業發展有幫助，但是在高通沒有調整整機權利金收取方式下和解，某種程度有「縱容」優勢業者繼續壟斷之嫌，讓本土企業無法在在合理競爭中發展。此外，此案也讓高通在這場陸美貿易戰中轉移合作對象，避開風險，讓人嗅出在這場貿易大戰中我方似乎有討好美方意味。

高通的壟斷在其他國家也被處罰，但對比大陸罰了高通234億台幣，高通不但同意支付且願意調整專利授權方式，我們這次的以投資代替不必繼續罰錢，確實對高通「友善」許多。

維護市場競爭秩序的公平會這次也從兼顧產業發展考量，自然有受到經濟部堅持和解對我5G發展產、產業布局最有利聲音影響。但我方除了這層考量，其實不要忘記，高通也希望藉和解案在陸美貿易大戰中脫身動機。高通過去很在乎大陸市場，但在美國總統川普與大陸大打科技冷戰下，高通剛好可藉此轉移合作對象。

此時，公平會對高通釋出善意，使得這個和解案在這場貿易戰中，讓人嗅出有向美國示好意味。

另外，從和解案消息一出，與高通有競合的晶片龍頭聯發科立即跳腳，怒批這對台灣5G產業發展有負面影響看來，確實不如經濟部所說的全然對產業是正面幫助。因此公平會同意234億罰鍰轉成高通對台5年215億台幣投資，某種程度是縱容業者壟斷交易秩序，也可能妨礙本土產業競爭壯大的機會。

(中國時報)

不滿公平會未堅持公平執法 聯發… 杜紫宸：最大輸家聯發科

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。