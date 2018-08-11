杜紫宸：最大輸家聯發科

2018年08月11日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

針對公平會昨（10）日與美商高通「和解」，且僅以承諾投資台灣7億美元的方案代替原處分的234億新台幣罰鍰，工研院前主任杜紫宸表示，台灣5G標準若採用高通規格，配合陸規的聯發科就是最大輸家，他強烈懷疑，公平會與高通和解，背後恐有「高層」決定。

公平會與高通訴訟大逆轉，杜紫宸推測，不太可能是公平會自己選擇「自打嘴巴」，背後恐有「高層」決定。可能原因有三，一是公平會明白將敗訴，於是採取庭外和解；二是高通透過有力人士向行政院等級的機關施壓；甚至可能是政府為避免台灣5G標準規格落入「陸規」，因此和「美國」高通進行5G合作。

杜紫宸表示，高通遭公平會重罰234億新台幣並將罰鍰分60期時，他早已預言高通不會繳清，「果然料中」。他認為，包括已經繳納的27.3億新台幣，高通於和解方案中承諾投資台灣產業7億美元，總計達240億新台幣，剛好超過原本罰鍰總額，推測有經過計算，留給公平會一個面子。

高通承諾的5年產業投資方案包括5G合作，代表台灣未來很可能全面使用高通的5G規格，杜紫宸指出，為了進入大陸市場，高通的5G規格勢必能與陸規相容，台灣使用高通晶片、和與其合作的業者，例如台積電等，將全部受惠，「唯一受害的就是聯發科」。

面對高通來勢洶洶，在大陸5G市場已經只能分到一小杯羹的聯發科，可能連台灣自家人的單都拿不到。

(中國時報)