經部樂觀 有助台廠搶占市場

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中國時報
／台北報導

對公平會與美商高通達成訴訟和解，經濟部一片樂觀氣氛，直說對產業「非常有幫助」，認為藉由這次和解，雙方會「更有穩固關係」，讓5G的網通業者、運營商、AR穿戴裝置等生態系建立，提早獲利。工研院更認為對我「5+2產業」發展有直接幫助。

經濟部技術處長羅達生表示，這次和解高通提出5年產業合作，高通在合作優先順序配置上，以台廠為優先，有助於我AR、VR穿戴裝置、車聯網等產業生態系建立起來，產品能早一點進入市場。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨也肯定：「真的是要鼓掌！因為高通可以幫我們很多忙。」。他說明，高通與英特爾是唯二兩大5G無線通訊晶片廠家，而高通布局非常廣，跟很多國際級企業都有合作，也有自己的生態系，在智慧醫療方面高通有「高通生命」公司。高通可以掌握國際產業機密與趨勢脈動，幫台廠打入國際產業鏈。

楊瑞臨指出，未來3、4年，5G在會有很不一樣的面貌，包括應用、服務多元性等，對「5+2產業」中的智慧機械、亞太矽谷與生技醫藥都將大有幫助，其中智慧工廠、智慧醫院、物聯網等都要用到5G。

羅達生說，高通是全球最大知名晶片供應商，未來5G會扮演關鍵角色，影響智慧終端裝置與很多應用發展，對系統營運商生態鏈起關鍵作用。如果能在5G產業生態系有更深更廣合作，讓我相關技術支援上獲得更多支援，將帶動產業發展。

除了在5G架構上有助台廠技術與開發，羅達生認為，在行銷通路上，以高通廣泛布局各國營運商，有利於我廠商市場的開拓。

對於高通承諾的5年期產業合作方案，包括5G合作、新市場拓展、新創公司及大學合作，設立台灣營運及製造工程中心等，經濟部表示，等公平會邀請後，會展開與高通的洽談，屆時會有具體合作方式提出。

(中國時報)

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