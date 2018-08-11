壟斷慣犯 陸重罰60億人民幣

2018年08月11日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

因涉嫌壟斷，高通曾在世界多國吃過罰單。2015年2月，大陸國家發展改革委對高通公司濫用市場支配地位實施排除、限制競爭的壟斷行為處以人民幣60.88億元的罰款，這一數額創造了大陸反壟斷罰款最高紀錄。在反壟斷調查過程中，高通公司主動提出一籃子整改措施，同時表示將繼續加大在大陸的投資。

大陸發改委的行政處罰決定書指出，高通公司在其擁有CDMA、WCDMA和LTE無線通信標準必要專利組合的市占率為100％；CDMA、WCDMA和LTE無線通信終端基帶晶片的市占率也超過50％，具有絕對市場支配地位。CDMA和 WCDMA是指中國聯通和中國電信運用的3G標準，LTE則是中國聯通、電信以及移動三家運營商的4G標準。

高通在大陸濫用市場支配行為主要表現在以下三個方面：一、收取不公平的高價專利許可費，二、搭售非無線標準必要專利許可，三、在基帶晶片銷售中附加不合理條件。

除了全盤接受高額的罰款外，高通也承諾進行整改，內容主要包括：一、對在大陸境內銷售的手機，由按照整機售價收取專利費改成按整機售價的65％收取專利許可費；二、將向購買高通專利產品的中國企業提供專利清單，不再對過期專利收取許可費；三、不再要求我國手機生產企業將專利進行免費反向許可；四、在專利許可時，不再搭售非無線通信標準必要專利；五、銷售基帶晶片時不再要求簽訂一切不合理的協定。

外媒披露，2014年高通全球首席執行長史蒂夫·莫倫科普夫至少3度赴北京交涉﹔高通全球CEO率領7至8個副總裁5次到發改委接受詢問﹔高通甚至還動用包括美國財長、美國商務部長等美國高級官員遊說，並拜見國務院副總理兼國務院反壟斷委員會主任汪洋等高層。

(中國時報)