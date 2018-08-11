壟斷慣犯 陸重罰60億人民幣

友善列印
中國時報
／綜合報導

因涉嫌壟斷，高通曾在世界多國吃過罰單。2015年2月，大陸國家發展改革委對高通公司濫用市場支配地位實施排除、限制競爭的壟斷行為處以人民幣60.88億元的罰款，這一數額創造了大陸反壟斷罰款最高紀錄。在反壟斷調查過程中，高通公司主動提出一籃子整改措施，同時表示將繼續加大在大陸的投資。

大陸發改委的行政處罰決定書指出，高通公司在其擁有CDMA、WCDMA和LTE無線通信標準必要專利組合的市占率為100％；CDMA、WCDMA和LTE無線通信終端基帶晶片的市占率也超過50％，具有絕對市場支配地位。CDMA和 WCDMA是指中國聯通和中國電信運用的3G標準，LTE則是中國聯通、電信以及移動三家運營商的4G標準。

高通在大陸濫用市場支配行為主要表現在以下三個方面：一、收取不公平的高價專利許可費，二、搭售非無線標準必要專利許可，三、在基帶晶片銷售中附加不合理條件。

除了全盤接受高額的罰款外，高通也承諾進行整改，內容主要包括：一、對在大陸境內銷售的手機，由按照整機售價收取專利費改成按整機售價的65％收取專利許可費；二、將向購買高通專利產品的中國企業提供專利清單，不再對過期專利收取許可費；三、不再要求我國手機生產企業將專利進行免費反向許可；四、在專利許可時，不再搭售非無線通信標準必要專利；五、銷售基帶晶片時不再要求簽訂一切不合理的協定。

外媒披露，2014年高通全球首席執行長史蒂夫·莫倫科普夫至少3度赴北京交涉﹔高通全球CEO率領7至8個副總裁5次到發改委接受詢問﹔高通甚至還動用包括美國財長、美國商務部長等美國高級官員遊說，並拜見國務院副總理兼國務院反壟斷委員會主任汪洋等高層。

(中國時報)

經部樂觀 有助台廠搶占市場 二重、仁義 只要北市半價

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。