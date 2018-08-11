高嘉瑜底氣足 給姚碰軟釘

2018年08月11日 04:10 中國時報 張立勳 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智步步進逼「友柯」議員高嘉瑜，要求高退黨，雙方連日隔空駁火，姚文智昨上廣播節目表示會聯繫、拜訪高；高嘉瑜第一時間則給姚「軟釘子」碰，指議會黨團都有固定開會時間，不用特別約時間拜訪。

票再衝高 同區綠恐掉1席

黨內分析，高嘉瑜在綠營沒派系，2014年以3萬4117票北市第一高票當選議員，原因在她年輕、敢嗆夠辣問政風格，經此事件，年底選票勢必再衝高，內湖、南港選區其他同黨議員已「剉咧等」，加上時力加入戰局，民進黨在這區恐怕會掉1席議員。

姚文智先前曾提到如果選舉排第三就「退出政壇」，昨接受廣播，談到高嘉瑜要他辭立委再加碼表示，「我根本是背水一戰，大家不用懷疑揣測我有何眷戀，只要選輸就退出政壇。」姚高「黨內互打」態勢似不斷升溫。

對這場極具諷刺意味的母雞、小雞互砍戲碼，姚文智前天深夜回應說，這樣非常好，感覺高嘉瑜這樣很像團隊一員，認為高應要挺他了吧！昨上午接受廣播專訪時，再度對高嘉瑜要他辭立委參選建議表示，要與黨內討論，接下來也會聯繫、拜訪高。

拒姚拜訪 經勸說才點頭

不過高嘉瑜昨回應說，黨團都有固定開會時間，她也會在，姚不用特別約時間拜訪她，當場給姚一記「軟釘子」，但稍晚高證實，姚親自打電話給她，立委蘇治芬也來勸說，她答應雙方碰面，但時間未定。

對於姚說選輸就退出政壇，高嘉瑜表示，參選人是否退出政壇不是重點，市長選舉如何勝選才重要，也希望各界別把焦點放她身上，相信黨與地方都會全力輔選姚，同時各界支持者也會提供許多意見助選，姚團隊也應做出智慧判斷。

2人互槓 網友一面倒挺高

黨內人士指出，姚高隔空互槓後，高嘉瑜在臉書回嗆不到半小時，就湧入近300則留言，一面倒挺高稱讚她「很有Guts」、「女中豪傑」，讓此事件宛如替高另類助選。

不過昨天小英倚重的文膽、現任海基會副董事長姚人多和姚文智碰面，並提6點建議，包括先反省自己不要責怪別人；不可切割發言人，不管他說什麼都要扛；不要一下子想變第一名，要先變第二名；政策、政策、政策；及立刻把貓的動漫停掉。姚人多提到的重點便是，「不要想黨紀，靠黨紀當選市長不是光榮的事，應主動跟高嘉瑜釋善意。」

(中國時報)