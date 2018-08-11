新聞透視－甩開黨內傾軋 選將自尋出路

2018年08月11日 04:10 中國時報 廖素慧

國民黨2014、2016年選舉遭重挫，4年過去，面對綠營中央執政不力大好時機，國民黨不但未把握機會、攪動風雲，年底九合一選舉將屆，竟由北到南爆脫黨潮，桃園市楊麗環、新竹縣林為洲到昨天嘉義市蕭淑麗，甩開黨內派系傾軋，不再背負「落漆」的車輪牌，對選舉結果，勢必造成一定程度影響。

2014九合一選舉，部分藍營參選人即從競選總部、看板到文宣，刻意淡化自身色彩，甚至乾脆改掛無黨，免受當時國民黨中央執政成績不佳拖累。

2016民進黨大勝，政黨輪替，2年過去，民眾沒有迎來好日子，對於想從谷底爬起的國民黨，看似良機，現實狀況則是無力招架綠營的清算鬥爭，黨內依舊四分五裂。

國民黨地方派系傾軋非一朝一夕，每到選舉各山頭擁兵自重，早已司空見慣，黨部多睜隻眼閉隻眼，屢屢爆發派系揮拳相向，甚或陣前倒戈，黨部因手心手背都是肉，路頭路尾都會相遇，總說要動之以情、說之以理，道德勸說，留三分情面。

如蕭淑麗今年2月宣布退黨參選市長，國民黨遲未切割，造成基層黨員輔選困擾，日前國民黨副主席郝龍斌偕黃敏惠眷村固票，她率輔選幹部到場爭鋒固樁，蕭淑麗蹲點深耕基層、眷村成效漸浮現。

外界解讀，黨部未明確切割蕭淑麗及其輔選班底，以致混淆視聽、搞曖昧空間，讓蕭家軍大吃藍軍豆腐；但換個角度看，藍軍是否也保留消費蕭家軍的空間？直到眷村反彈聲浪起、基層開炮，警醒黃敏惠要放大聲量強調自己是「正藍旗」身分，力求穩固眷村票。

國民黨對派系傾軋向來低調處理，看似重情重義，但也讓外界認為是和稀泥的醬缸作風，派系時而互相消費、時而彼此取暖，唯國民黨如今沒資源、黨部票源系統生鏽，選將自尋出路更實在，爆出走潮也就不意外。至於會讓政治版塊如何挪移，年底即可分曉。

(中國時報)