韓國瑜推發言人 3臭皮匠PK八家將

2018年08月11日 04:10 中國時報 林宏聰 ／綜合報導 楊佳穎、／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜南北發言人，昨首度公開亮相，找來立委陳宜民、許淑華成立北部發言人團隊，高雄市議員參選人陳若翠任南部發言人。對民進黨高雄市長參選人陳其邁日前宣布發言人群「八家將」，韓國瑜形容是「三個臭皮匠對上八家將」，呼籲大家一同打一場論述理念、純潔高貴的選舉。

韓國瑜指出，發言人群有在地、中央、跨區、有男有女，就是希望打破距離感、超越年齡群，期望在激烈選戰中，能讓選民清晰了解團隊政策及辯護。

他說，很多政策要有共通性，像農業政策高雄及南投相通，觀光客萎縮、空汙等議題，中央一定要有立委替這些共通、關注的議題強力發聲，因此請許淑華加入團隊；陳宜民可南北移動，愛國、愛民、愛鄉土；陳若翠在地，能即時反應。

「我寧願乾乾淨淨輸掉選舉，也不要骯髒的贏。」韓國瑜盼高雄選戰，能與陳其邁進行一場君子之爭，「台灣太需要一場院轄市級選舉是乾乾淨淨的」，陳其邁不設競選總部、不插旗，自己也同樣不設競選總部、不插旗，都是好的開始。

不過韓國瑜說，美中不足是「他們『電蚊拍』用太凶，我推什麼政策，電蚊拍就電我一下」，很多陳述都被扭曲。他呼籲陳其邁陣營「好好露一手、展現一下」，給全台灣民眾看看什麼叫君子之爭的民主政治。

韓國瑜提到，這次選舉沒任何組織架構，只有發言人，堅信認真論述，把想法攤在鄉親面前，由高雄鄉親做最終裁判；「願意支持我們，請投我一票，不認同我們的理念，就請去投對手。」

陳其邁競選辦公室發言人趙天麟昨諷韓國瑜「像在選台北市長」，韓國瑜淡淡說，請趙自己多努力，「不要用今天的我，否定昨天的我」、「看他初選時是怎批評陳其邁」；韓國瑜也請陳其邁陣營，將關愛眼神轉到別處，選舉應各自努力。

(中國時報)