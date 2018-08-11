韓國瑜推發言人 3臭皮匠PK八家將

友善列印
中國時報
楊佳穎、／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜南北發言人，昨首度公開亮相，找來立委陳宜民、許淑華成立北部發言人團隊，高雄市議員參選人陳若翠任南部發言人。對民進黨高雄市長參選人陳其邁日前宣布發言人群「八家將」，韓國瑜形容是「三個臭皮匠對上八家將」，呼籲大家一同打一場論述理念、純潔高貴的選舉。

韓國瑜指出，發言人群有在地、中央、跨區、有男有女，就是希望打破距離感、超越年齡群，期望在激烈選戰中，能讓選民清晰了解團隊政策及辯護。

他說，很多政策要有共通性，像農業政策高雄及南投相通，觀光客萎縮、空汙等議題，中央一定要有立委替這些共通、關注的議題強力發聲，因此請許淑華加入團隊；陳宜民可南北移動，愛國、愛民、愛鄉土；陳若翠在地，能即時反應。

「我寧願乾乾淨淨輸掉選舉，也不要骯髒的贏。」韓國瑜盼高雄選戰，能與陳其邁進行一場君子之爭，「台灣太需要一場院轄市級選舉是乾乾淨淨的」，陳其邁不設競選總部、不插旗，自己也同樣不設競選總部、不插旗，都是好的開始。

不過韓國瑜說，美中不足是「他們『電蚊拍』用太凶，我推什麼政策，電蚊拍就電我一下」，很多陳述都被扭曲。他呼籲陳其邁陣營「好好露一手、展現一下」，給全台灣民眾看看什麼叫君子之爭的民主政治。

韓國瑜提到，這次選舉沒任何組織架構，只有發言人，堅信認真論述，把想法攤在鄉親面前，由高雄鄉親做最終裁判；「願意支持我們，請投我一票，不認同我們的理念，就請去投對手。」

陳其邁競選辦公室發言人趙天麟昨諷韓國瑜「像在選台北市長」，韓國瑜淡淡說，請趙自己多努力，「不要用今天的我，否定昨天的我」、「看他初選時是怎批評陳其邁」；韓國瑜也請陳其邁陣營，將關愛眼神轉到別處，選舉應各自努力。

(中國時報)

連勝文挺丁相見歡 藍嘉市黨部 開鍘蕭淑麗等10人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。